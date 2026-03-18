Centro Sportivo Siracusano, assemblea annuale e premi agli atleti per i risultati del 2025

Nei locali dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Sportivo Siracusano, lo scorso 13 marzo 2025 si è svolta l’assemblea annuale dei soci.

Nel corso dell’incontro, il presidente Roberto Dell’Aquila ha illustrato la relazione tecnico-finanziaria, oltre a discutere la riaffiliazione e il tesseramento alla FIJLKAM e all’AICS di atleti, tecnici, arbitri e dirigenti. Spazio anche alla proposta delle nomine dei responsabili nei vari settori sportivi e alla programmazione dell’attività agonistica e sociale.

Durante l’assemblea sono stati premiati gli atleti agonisti che nel 2025 hanno partecipato a manifestazioni regionali, nazionali e internazionali, nonché coloro che hanno conseguito la cintura nera.

A ricevere una targa per i risultati ottenuti sono stati Giammarco Di Pace, Davide Genovese, Riccardo Alfieri, Sofia Vaccarella, Andrea Bonarrivo, Francesco Bonarrivo, Guido Mauceri e Renato Latina.

Infine, il presidente Dell’Aquila ha consegnato un riconoscimento al tecnico Cristian Di Caro per il lavoro svolto nel corso dell’anno.