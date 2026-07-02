Centro Sportivo Siracusano, emozioni e tradizione per il Passaggio di Cintura 2026: quasi 60 anni di sport e valori

Una giornata all’insegna dello sport, dei valori e della condivisione per il Centro Sportivo Siracusano e la Taiji Kase, che hanno celebrato il tradizionale Passaggio di Cintura 2026, appuntamento simbolico che segna la crescita sportiva e personale dei propri atleti.

L’evento ha rappresentato un momento particolarmente significativo per due realtà che, da quasi 60 anni, costituiscono un punto di riferimento nel panorama sportivo siracusano. Nel corso dei decenni, migliaia di bambini, ragazzi e adulti hanno trovato nelle due associazioni non soltanto una palestra dove praticare sport, ma una vera e propria scuola di vita fondata su impegno, rispetto, sacrificio e passione.

Sul tatami si sono succedute generazioni di atleti che hanno condiviso emozioni, successi e momenti di crescita, contribuendo a costruire una storia ricca di risultati e riconoscimenti anche a livello nazionale.

Il Passaggio di Cintura non rappresenta soltanto il conseguimento di un nuovo grado tecnico, ma testimonia il percorso di crescita affrontato da ciascun atleta, la determinazione nel migliorarsi e la volontà di continuare a credere nei valori autentici dello sport.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai tecnici che quotidianamente accompagnano gli atleti nel loro percorso formativo: Roberto Dell’Aquila e Cristian Di Caro per il settore Judo, e Roberto Cavallaro per il settore Karate, protagonisti nel tramandare una tradizione sportiva consolidata e apprezzata.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre ricordato il contributo di tutte le generazioni che hanno scritto e continuano a scrivere la storia del Centro Sportivo Siracusano e della Taiji Kase.

La manifestazione si è conclusa con la consegna delle cinture e delle premiazioni, seguita da un momento conviviale che ha riunito atleti, famiglie, tecnici e dirigenti, celebrando insieme una passione che continua a unire la comunità sportiva siracusana da quasi sei decenni.