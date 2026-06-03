Centro Sportivo Siracusano protagonista ai Campionati Italiani Cadetti

Nella giornata di sabato 30 maggio si è svolta una delle più importanti competizioni a livello nazionale per la classe Cadetti, in cui tutti gli atleti, da nord a sud, si sono ritrovati con un solo obiettivo: vincere. La Sicilia ha ottenuto vari successi, tra cui quelli degli atleti dell’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano che può vantare il quinto posto di Francesco Bonarrivo nella categoria -66 kg, il settimo di Gianmarco Di Pace nella categoria -55 kg e il nono posto di Andrea Bonarrivo nella categoria -50 kg

I ragazzi siracusani hanno dato prova di grande destrezza e caparbietà, dimostrando di saper mettere in pratica al meglio tutto ciò che apprendono in palestra. “Francesco Bonarrivo è finalmente uscito dal proprio guscio mentale, combattendo con una concentrazione e una lucidità fuori dal comune – dice il maestro Cristian Di Caro -. Per Gianmarco è stata, a livello tecnico, un’ottima gara: è calato solo nell’ultima parte della competizione e, considerando che è solo al primo anno della classe Cadetti, ha dimostrato di reggere il confronto anche con gli atleti più grandi. Andrea è riuscito a mettere in difficoltà ogni avversario che ha incontrato e avrà occasione di rifarsi nei prossimi impegni sportivi”.

Gli atleti aretusei rientreranno in palestra per affrontare un periodo estivo intenso e pieno di allenamenti, propedeutico a un finale di stagione impegnativo. Inoltre gli atleti Andrea e Francesco Bonarrivo sono rimasti per lo stage successivo alla gara, svoltasi nelle giornate dell’1 e 2 giugno.