Centro storico di Melilli gremito di visitatori: gran finale per l’Epifania

Grande successo nella giornata di ieri, 4 gennaio, per il calendario natalizio “Le Luci della Terrazza”, che ha visto il centro storico di Melilli animato e gremito di cittadini e visitatori, in un flusso continuo di presenze che ha unito Piazza San Sebastiano al Convento dei Frati Minori Cappuccini, confermando la forza attrattiva di un Natale diffuso e partecipato.

Un risultato che testimonia la validità di un progetto capace di valorizzare il territorio, le sue tradizioni e le sue comunità, trasformando Melilli, Villasmundo e Città Giardino in una vera e propria Terrazza di luci, incontri e condivisione. Un cartellone ricco, articolato e innovativo che, nel corso delle festività, ha saputo coniugare tradizione e novità, cultura e intrattenimento, grazie al contributo delle associazioni e alla grande partecipazione della cittadinanza.

Le celebrazioni proseguono oggi, 5 gennaio, con nuovi appuntamenti all’insegna della magia natalizia: la Christmas City continuerà ad animare Piazza San Sebastiano a Melilli, tra attrazioni, intrattenimento e spazi dedicati alle famiglie; a Città Giardino, spazio alla tradizione con “Il Presepe è Famiglia”, un momento di comunità e condivisione che rafforza il valore identitario del Natale.

Domani, martedì 6 gennaio, si arriverà al gran finale con una giornata ricchissima di eventi distribuiti sull’intero Territorio comunale. L’Epifania sarà caratterizzata da numerosi micro-eventi pensati per tutte le età, tra cui i due storici Presepi Viventi al Convento dei Frati Minori Cappuccini di Melilli, giunto alla 36ª edizione, e al Parco della Sughereta di Villasmundo, con la 5ª edizione a cura dell’Associazione “La Ginestra”, insieme a mostre, animazione, tombole e iniziative dedicate ai più piccoli.

Di seguito il calendario completo:

“Befana spettinata”, a cura dell’Associazione Spettinati, dalle 11, da Piazza Rizzo a Piazza San Sebastiano, a Melilli;

L’arrivo dei Magi: corteo storico per le Vie del Paese, dalle 10, partenza dal Campo Sportivo e arrivo in Piazza Risorgimento, Villasmundo

“Epifania di stelle e tradizione”, a cura dell’Associazione IDA & OSCAR, dalle 10.30 alle 13 in Piazza Risorgimento a Villasmundo.

“Il Trenino di Natale a Christmas City”, con Area Food e Artigianale, Casa di Babbo Natale con Moto d’Epoca, “Natale con il Pony”, “A spasso con Whisky, il cagnolino di Babbo Natale”, gonfiabili e pista di ghiaccio, dalle 10 alle 15 e dalle 17 alle 21.30 in Piazza San Sebastiano a Melilli;

Mostra d’Arte “Maestri del ’900 | Tracce d’Arte”, a cura di Tony Fanciullo, dalle 17 alle 20 sl Museo dei Fondi Storici di Melilli;

Mostra Museo Moto d’Epoca, dalle ore 17 alle 20, presso il Museo dei Fondi Storici di Melilli;

Mostra “Arte in Scena”, di Tony Fanciullo, dalle ore 17 alle 20 alla Pirrera di Sant’Antonio;

“Presepe Vivente – 5ª edizione”, a cura dell’Associazione “La Ginestra”, dalle 17 al Parco della Sughereta di Villasmundo;

“Presepe Vivente – 36ª edizione”, dalle 18 Al Convento dei Frati Minori Cappuccini di Melilli;

L’arrivo dei Magi: corteo storico per le Vie del Paese, dalle 18, partenza da Piazza Umberto e arrivo al Convento dei Cappuccini, Melilli

“Tombole dei Grandi”, di Zuimama, dalle 17 al Centro Incontro Anziani di Via Pirandello a Città Giardino;

Tombola a cura della Consulta Giovanile e dell’A.S.D. Bici Club Melilli Villasmundo, dalle 17 al Palavillasmundo.

Il 6 gennaio rappresenterà così una giornata simbolica e ricca di significato, che chiuderà ufficialmente il calendario de “Le Luci della Terrazza”, salutando le festività natalizie nel segno della partecipazione, della tradizione e del senso di comunità. L’Amministrazione Comunale ringrazia tutte le associazioni, i volontari, gli operatori culturali e i cittadini che, con il loro impegno e la loro presenza, hanno reso possibile questo grande successo, confermando Melilli e il suo territorio come luoghi vivi, accoglienti e capaci di fare rete.