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Centrodestra a Siracusa, Barbone: “No ai balletti politici, lavoriamo per la città”

La commissaria cittadina di Forza Italia, Alessandra Barbone, critica i “balletti politici” a Siracusa e chiede attenzione sui problemi della città

La commissaria cittadina di Forza Italia, Alessandra Barbone, critica i “balletti politici” a Siracusa e chiede attenzione sui problemi della città

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La commissaria cittadina di Forza Italia, Alessandra Barbone, interviene sull’attuale situazione al Comune di Siracusa.

“A noi stanno a cuore solo ed esclusivamente le soluzioni da offrire ai tanti, troppi problemi della nostra città – dichiara Alessandra Barbone – che attendono da anni di essere affrontati in maniera decisa, come ad esempio: la via del mare e l’ingresso sud di Siracusa. I balletti dei partiti e dei movimenti finalizzati ad ottenere posizioni all’interno dell’Amministrazione Comunale o peggio ancora spazi di potere nel sottogoverno provinciale non sono oggetto dei nostri interessi; al contempo i siracusani osservano attoniti alla decrescita di Siracusa ormai allo sbando, sporca, caotica, che fa scappare i giovani e che penalizza anziani e persone fragili, a cominciare da quelle con disabilità. Forza Italia è e sarà sempre dalla parte della Siracusa che lavora e si impegna e non mancherà mai di aderire ad iniziative politiche concrete rivolte a formare alleanze stabili, coerenti e durature.”

Il segretario cittadino di Fratelli d'Italia, Paolo Romano

Centrodestra a Siracusa, Romano: “serve chiarezza. MPA-Grande Sicilia scelga da che parte stare”

Fratelli d’Italia

 


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