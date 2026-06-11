Centrodestra a Siracusa, Barbone: “No ai balletti politici, lavoriamo per la città”

La commissaria cittadina di Forza Italia, Alessandra Barbone, interviene sull’attuale situazione al Comune di Siracusa.

“A noi stanno a cuore solo ed esclusivamente le soluzioni da offrire ai tanti, troppi problemi della nostra città – dichiara Alessandra Barbone – che attendono da anni di essere affrontati in maniera decisa, come ad esempio: la via del mare e l’ingresso sud di Siracusa. I balletti dei partiti e dei movimenti finalizzati ad ottenere posizioni all’interno dell’Amministrazione Comunale o peggio ancora spazi di potere nel sottogoverno provinciale non sono oggetto dei nostri interessi; al contempo i siracusani osservano attoniti alla decrescita di Siracusa ormai allo sbando, sporca, caotica, che fa scappare i giovani e che penalizza anziani e persone fragili, a cominciare da quelle con disabilità. Forza Italia è e sarà sempre dalla parte della Siracusa che lavora e si impegna e non mancherà mai di aderire ad iniziative politiche concrete rivolte a formare alleanze stabili, coerenti e durature.”