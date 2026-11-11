Centrodestra a Siracusa, Magro (UDC): “L’unità riparta dalla sfiducia a Italia”

Politica · Le fibrillazioni

Il confronto interno al centrodestra siracusano si arricchisce di un nuovo intervento. Dopo la convocazione di un tavolo della coalizione da parte del commissario provinciale di Grande Sicilia, Vincenzo Vinciullo, e la replica del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Coletta, interviene il segretario provinciale dell’UDC, Giovanni Magro, che contesta le modalità dell’iniziativa e indica nella sfiducia al sindaco Francesco Italia il punto da cui ripartire per ricostruire l’unità.

Magro, in una nota, afferma di avere appreso dagli organi di stampa della convocazione, definendola una sorta di “auto convocazione” e criticando il tono dell’appello rivolto ai partiti del centrodestra. “Da un lato si chiede un incontro per discutere di ritrovare unità nel centrodestra, dall’altro questo richiamo sa di quasi minaccia. Tutto ciò è molto strano“, scrive, precisando di non avere ricevuto alcuna convocazione.

Il segretario UDC rivendica per il proprio partito «pari dignità» all’interno della coalizione, pur riconoscendo il peso politico degli altri soggetti. Ma, prima di avviare qualsiasi confronto, ritiene necessario che tutti i leader e i partiti facciano “un esame di coscienza sui danni creati proprio all’unità della stessa coalizione“.

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Nel mirino di Magro c’è soprattutto la gestione degli equilibri politici e delle nomine degli ultimi anni. “Ho assistito in questi anni ad uno smembramento del potere, del sottogoverno e delle nomine fatte senza nessuna logica, con la sola idea di portarsi a casa un risultato che potesse accrescere il proprio consenso personale e di partito“, sostiene. Una situazione che, secondo il segretario provinciale, rende oggi difficile immaginare un azzeramento degli assetti.

La proposta per uscire dall’impasse è invece quella di intervenire sull’amministrazione comunale. “Oggi l’unica cosa che sarebbe utile fare è azzerare il Comune capoluogo, dove non può permanere una maggioranza ibrida“, afferma Magro, che aggiunge. “Credo sia giunto il momento che l’unità riparta da un segnale politico forte e che i cittadini apprezzeranno, mandare a casa Italia e questa Amministrazione“.

Il riferimento è alla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, in programma in Consiglio comunale il prossimo 18 novembre. Per Magro, il voto rappresenta un passaggio decisivo: “Tutto il resto è solo un pretesto per prendere tempo“.

Il segretario dell’UDC immagina quindi un secondo momento di confronto, successivo alla vicenda amministrativa, per discutere delle “giunte anomale” e del percorso unitario in vista delle elezioni regionali e amministrative del 2027.

La presa di posizione si inserisce nel botta e risposta che negli ultimi giorni ha contrapposto Grande Sicilia e Fratelli d’Italia. Vinciullo ha convocato per sabato un tavolo del centrodestra, mentre Coletta ha escluso la possibilità di sedersi a un confronto con forze politiche che amministrano insieme al sindaco Italia, indicando nella mozione di sfiducia del 18 novembre il vero spartiacque per la coalizione.