Centrodestra a Siracusa, Romano: “serve chiarezza. MPA-Grande Sicilia scelga da che parte stare”

“Il centrodestra rappresenta oggi, a livello nazionale e regionale, il principale punto di riferimento politico per milioni di cittadini che chiedono buona amministrazione, sviluppo, sicurezza e una visione concreta per il futuro dei territori”. Così Paolo Romano, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

“Anche a Siracusa esiste una vasta area politica che si riconosce nei valori e nei programmi del centrodestra. – dice Romano – Tuttavia, non possiamo ignorare una evidente anomalia politica che rischia di compromettere la credibilità della coalizione e le prospettive future di un’alternativa seria e competitiva per il governo della città. Da una parte, infatti, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Insieme-Lega svolgono con coerenza il proprio ruolo di opposizione all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Italia. Dall’altra, una componente importante del centrodestra, rappresentata da MPA-Grande Sicilia e guidata a livello provinciale dall’On. Giuseppe Carta, continua a sostenere politicamente l’attuale governo cittadino”.

“Una situazione che genera confusione tra gli elettori e che finisce per indebolire l’intera coalizione proprio mentre si avvicinano appuntamenti decisivi quali le prossime elezioni regionali, le future elezioni politiche nazionali, il rinnovo di numerose amministrazioni locali e, soprattutto, le prossime elezioni amministrative della città di Siracusa. – continua Romano – I cittadini siracusani hanno il diritto di sapere quale sia il progetto politico che il centrodestra intende costruire per il futuro della città. Non è più il tempo delle ambiguità. È necessario compiere una scelta chiara e coerente. I risultati dell’attuale amministrazione comunale sono sotto gli occhi di tutti. Siracusa continua a registrare difficoltà significative sui temi della qualità della vita, dei servizi ai cittadini, delle infrastrutture, della mobilità e della programmazione dello sviluppo urbano. Problematiche che hanno contribuito ad alimentare un crescente malcontento tra i cittadini”.

“Per questa ragione riteniamo sia giunto il momento che MPA-Grande Sicilia si assuma fino in fondo le proprie responsabilità politiche, prendendo atto del fallimento dell’esperienza amministrativa attualmente in corso e interrompendo il sostegno a un governo cittadino che non ha saputo dare le risposte che Siracusa merita. – conclude Romano – Solo attraverso una coalizione compatta, coerente e riconoscibile sarà possibile costruire una proposta credibile per il rilancio della città. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con determinazione per unire il centrodestra attorno a un progetto condiviso, alternativo all’attuale amministrazione e capace di restituire a Siracusa il ruolo e le opportunità che merita. Il centro desta unico e compatto vince e soprattutto è in grado di assicurare il “ buon governo” che tutti i cittadini si aspettano e che hanno il diritto di avere”.