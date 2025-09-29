Cerimonia di apertura dell’anno sociale del Lions Club Siracusa Host

Si è svolta sabato 27 settembre all’Ortea Palace l’apertura dell’Anno Sociale del Lions Club Siracusa Host. Presenti i soci del club, il Sindaco di Siracusa Francesco Italia, che ha portato il suo saluto sottolineando l’importanza dei Club Service nelle attività quotidiane a sostegno delle Comunità cittadine, il Past Governatore Franco Cirillo e i Rappresentanti dei Lions della Zona, della Circoscrizione e del Distretto 108yb Sicilia. Durante la cerimonia sono stati ammessi sei nuovi soci.

“Il Lions Club Siracusa Host è un Club storico dove tutti i Presidenti hanno lasciato un’impronta indelebile – ha detto la Presidente Simona Falsaperla –. Approfondiremo temi sociali ed economici anche con l’aiuto di esperti, e lo faremo con un libero dibattito aperto nelle “Agorà”. Con l’apporto di tutti i soci del Club saranno realizzati Service che interessano le aree: “Salute, Giovani, Ambiente, Scuola”. “Si tratterranno temi di Economia Circolare, di Transizione Energetica, di “Donne e Stem”, del futuro della nostra Industria, di turismo a Siracusa; senza tralasciare argomenti importanti quali l’Alzheimer (cura e prevenzione) e l’affido. Il motto del nostro Governatore Diego Taviano – conclude la Falsaperla – “Concretezza e fraternità nel servizio” ci spinge a fare sempre di più e meglio”.