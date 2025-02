Si è svolta questa mattina presso la sede dell’Ordine dei giornalisti Sicilia, in via Bernini a Palermo, la cerimonia di consegna delle medaglie ai giornalisti iscritti all’Ordine da 50 e 35 anni. Sono state consegnate complessivamente 103 medaglie. Prima delle premiazione, introducendo la cerimonia, il presidente dell’Odg Sicilia Roberto Gueli ha voluto sottolineare “l’importanza di un momento di convivialità come questo, al quale l’Ordine tiene molto. È un momento di incontro per i nostri iscritti e di confronto, in un contesto in cui stiamo operando per evitare divisioni e andare avanti insieme per superare le difficoltà che avversano la nostra categoria. Ci gratifica il legame con il giornalismo e con i suoi valori da parte dei tanti colleghi che hanno raggiunto il prestigioso traguardo dell’iscrizione da 50 e 35 anni”.

Per i professionisti che celebrano i 50 anni di iscrizione medaglie a Salvatore Benanti, Guido Fiorito, Getano Gullo, Ada Mollica.

Per i professionisti iscritti da 35 anni medaglie a Patrizia Abbate, Nicola Alosi, Alessandro Amato, Gioacchino Amato, Carlo Anastasio, Sebastiano Anselmo, Antonino Arena, Diego Bonsangue, Salvatore Cannata, Piero Cascio Ingurgio, Gisella Cicciò, Daniela Ciralli, Paolo Cuomo, Filippo D’Arpa, Filippo De Caro Carella, Dorotea Di Cara, Clara Di Palermo, Maria Pia Ferlazzo, Roberto Giambrone, Carmela Greco, Giovanni Greco Scribani, Eleonora Iannelli, Laura Incandela, Antonino Ingallina, Graziella Lombardo, Gabriele Lucentini, Guido Manzo, Francesco Massaro, Francesco Maugeri, Fabio Mazzeo, Giovanna Naccari, Silvana Polizzi, Massimo Pullara, Désirée Ragazzi, Paolo Piero Tartamella, Giovanni Tomarchio, Domenico Trovato, Onofrio Vara, Francesco Paolo Vitale, Rosamaria Volcan, Domenico Claudio Zarcone.

Tra i pubblicisti che tagliano il traguardo dei 50 anni di iscrizione, medaglie a Pietro Anello, Damiano Bonventre, Tommaso Bruccoleri, Francesco Cammarasana, Sebastiano La Fata, Vittorino La Placa, Salvatore Mingoia.

Per i pubblicisti iscritti da 35 anni medaglie a Diego Acquisto, Angelino Alfano, Paolo Amato, Maria Antonietta Attardo, Maria Bonaccorso, Silvio Breci, Rosario Cannizzaro, Angelo Capitummino, Giuseppe Castglione, Antonino Giuseppe Cavallaro, Massimo Conigliaro, Antonino Costanzo, Domenico Cuccia, Enzo Di Lorenzo, Rosario Distefano, Domenico Donato, Salvatore Federico, Maria Teresa Gallo, Vincenzo Gallo, Gaspare Giacalone, Maurizio Sesto Giordano, Salvatore Giuliano, Egidio Incorpora, Giuseppe La Barba, Paola Laguidara, Orazio Mezzio, Faustina Morgante, Agata Motta, Vincenzo Nicastro, Carmelo Nicodemo, Maurizio Massimo Ninfa, Vincenzo Nocera, Patrizia Enza Paesano, Angelo Giuseppe Patanè, Franco Perdichizzi, Giovanni Petrungaro, Salvatore Pezzino, Giuseppe Piscopo, Nicolò Saccullo, Giancarlo Santi, Carmela Sanzaro, Castrenze Sciambra, Angela Sciortino, Rosa Maria Sciuto, Giuseppe Sperlinga, Vittoria Timmonieri, Sergio Troisi, Angelo Vecchio Ruggeri, Rosalba Virone, Roberto Voi, Giuseppe Zarzana.