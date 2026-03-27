Cessione Siracusa: “Prima ok ufficiale a offerta e documentazioni entro il 31 marzo. Poi la firma”

Entra nel vivo la trattativa per il passaggio di proprietà del Siracusa Calcio 1924. Attraverso una nota ufficiale firmata il l gruppo di imprenditori e imprese intenzionate a rilevare la società fanno chiarezza sullo stato dell’acquisizione, definendo i paletti necessari per procedere verso il closing. Nonostante sia emerso un gradimento di massima da parte dell’attuale proprietà, è stato puntualizzato di aver appreso tali indiscrezioni solo da fonti giornalistiche e non tramite canali ufficiali.

Per dare ufficialmente il via all’iter di acquisizione, il gruppo proponente richiede ora un segnale concreto: una comunicazione formale che confermi l’accettazione della proposta d’acquisto. Ma non è l’unico ostacolo da superare: è stata fissata una scadenza perentoria, con la trasmissione di tutta la documentazione prevista nella manifestazione di interesse deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo.

La firma non sarà immediata. Solo dopo aver verificato che la situazione contabile e societaria risponda ai requisiti richiesti, si potrà procedere alla sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita presso un notaio. Questo documento sarà poi inviato agli organi competenti della Lega Calcio, che avranno il compito di effettuare le verifiche e le approvazioni necessarie sui soggetti che subentreranno nella gestione del club.

L’obiettivo dichiarato di è quello di agire nella massima limpidezza. «Resta confermata la piena disponibilità a proseguire il percorso in modo serio, trasparente e nel rispetto delle procedure previste», si legge nella nota che conferma la volontà di chiudere l’operazione purché vengano rispettate le condizioni poste. La palla passa ora all’attuale dirigenza, chiamata a rispondere ufficialmente entro la fine del mese.