Cgil e Uli: “Siracusa fulcro dello sciopero nazionale del 20 novembre”

La Cgil nazionale ha scelto Siracusa quale sede per lo sciopero generale indetto per il 20 novembre prossimo. In vista dell’importante evento sindacale, che vede impegnata in prima linea anche la Uil, si sta svolgendo – anche sui posti di lavoro – una serie di incontri preparatori.

In particolare martedì 14, dalle ore 8.00 alle 10.00, avrà luogo un’assemblea nell’area industriale per tutti i lavoratori, diretti e indotto, del Polo Petrolchimico organizzata dalla Cgil e dalla Uil. Parteciperanno Alfio Mannino, segretario generale Cgil Sicilia e Luisella Lionti, segretario generale Uil Sicilia. Nel pomeriggio della stessa giornata, a partire dalle 14.30, nel salone della Cassa Edile di Siracusa, si riunirà un esecutivo congiunto dei due sindacati, sempre alla presenza dei due segretari regionali.

Lo sciopero nazionale del 20 novembre – che secondo le stime farà confluire a Siracusa circa 6.000 persone – preve un corteo che partirà da piazza Marconi per arrivare a piazza Archimede. Sarà presente il segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri.