CGIL Siracusa contro le frasi di Tajani: “basta giudicare dalla lunghezza della gonna”

Attualità · CGIL SIRACUSA

“Le dichiarazioni del ministro Antonio Tajani sulla presunta maggiore affidabilità delle donne meno appariscenti e con la “gonna un po’ più lunga” non sono una semplice battuta. Sono parole che riportano nel dibattito pubblico uno stereotipo che pensavamo di aver consegnato al passato.”

Così Yvonne Motta Adriana Drago, Coordinamento Donne CGIL Siracusa

“La serietà di una donna non sta nella lunghezza della sua gonna.La sua dignità non dipende da quanto è appariscente.La sua affidabilità non si misura dal suo abbigliamento. Una donna è libera di scegliere come vestirsi, come vivere, chi amare, se sposarsi o non sposarsi, se avere figli oppure no. E nessuna di queste scelte determina il suo valore. Come CGIL Siracusa e Coordinamento Donne CGIL Siracusa riteniamo ancora più grave che simili stereotipi vengano pronunciati da un rappresentante delle istituzioni e da un ministro della Repubblica. Viviamo ogni giorno le conseguenze concrete di una cultura che giudica le donne, ne limita la libertà e continua a pretendere da loro comportamenti diversi da quelli richiesti agli uomini. Lo vediamo nel mondo del lavoro, dove le donne continuano a confrontarsi con discriminazioni, differenziali salariali, difficoltà nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e penalizzazioni legate alla maternità. Lo vediamo nella violenza di genere, che non nasce dai vestiti di una donna, dalla sua bellezza o dal suo comportamento, ma da una cultura di possesso e di controllo che dobbiamo combattere ogni giorno. Per questo diciamo con chiarezza: BASTA GIUDICARE LE DONNE DALLA LUNGHEZZA DELLA GONNA. La politica dovrebbe occuparsi di garantire alle donne libertà, diritti, lavoro, autonomia economica, sicurezza e pari opportunità, non stabilire quale abbigliamento renda una donna più o meno “seria”. La CGIL e il Coordinamento Donne CGIL continueranno a battersi affinché ogni donna possa essere libera di essere sé stessa, senza essere giudicata, classificata o considerata più o meno rispettabile in base al proprio corpo o al proprio modo di vestire. La serietà non si misura in centimetri.La dignità non ha una taglia.La libertà non ha una gonna.”