CGIL Siracusa ricorda Iano Viola: “Suo impegno tra lavoratori appartiene a nostra storia”

Attualità · Sindacati

La scomparsa di Iano Viola lascia un profondo dolore nella CGIL di Siracusa, che ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia e a quanti hanno condiviso con lui il percorso umano e sindacale.

Il suo nome è legato alla storia della CGIL di Augusta e all’attività sindacale tra i lavoratori del settore chimico e petrolifero, in un territorio nel quale il lavoro industriale ha rappresentato per intere generazioni un elemento centrale della vita sociale ed economica, ma anche un terreno di battaglie per la salute, la sicurezza e la dignità del lavoro.

A ricordarne l’impegno è il segretario generale della CGIL di Siracusa, Franco Nardi, che sottolinea il valore della sua presenza nella storia del sindacato.

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“Con Iano Viola perdiamo un compagno che appartiene alla memoria del nostro sindacato ad Augusta”, dichiara Nardi. “Nel ricordarlo, rendiamo omaggio al suo contributo e a ciò che l’impegno sindacale ha rappresentato per tanti lavoratori della chimica e del petrolio: la possibilità di non essere soli, di riconoscersi in una comunità, di affrontare insieme le difficoltà e rivendicare un futuro migliore”.

La CGIL richiama anche il valore della memoria sindacale e del passaggio di testimone tra generazioni, ribadendo la necessità di continuare a difendere i diritti dei lavoratori, la dignità professionale e la sicurezza nei luoghi di lavoro.