Che fine ha fatto Lucia di Svezia? Storia di una tradizione siracusana durata 40 anni

Per molti siracusani, il ricordo è ancora vivido: tre ragazze svedesi che sfilavano durante l’Ottava dietro il simulacro della Patrona, con al centro la “Lucia di Svezia”, la giovane eletta ogni anno nel Paese scandinavo per interpretare la santa della luce.

Una tradizione fortemente identitaria, capace di unire fede, cultura e senso di comunità. Eppure, questa tradizione è scomparsa da circa 13 anni. Ma perché?

Una tradizione nata nel 1970: il gemellaggio culturale Siracusa–Svezia

La Lucia di Svezia a Siracusa nasce nel 1970 grazie all’Azienda Autonoma del Turismo (AAT), che volle creare un ponte culturale tra la città natale della Santa e la Svezia, dove il culto luciano è sentitissimo.

Ogni anno, dal 15 al 21 dicembre, una delegazione svedese raggiungeva Siracusa per partecipare alla Settimana Svedese, portando con sé la ragazza eletta “Lucia” e un gruppo di damigelle e paggetti.

La tradizione svedese prevede:

-Lucia, con abito bianco, cintura rossa e corona di candele

-le damigelle (tärnor) con candele in mano

-i paggetti (stjärngossar) con cappelli a cono decorati

Una scenografia che per oltre quarant’anni ha incantato i siracusani.

Il ruolo nelle celebrazioni siracusane

La Lucia di Svezia accompagnava simbolicamente la città durante le celebrazioni del 13 dicembre:

-la solenne processione dalla Cattedrale alla Basilica del Sepolcro,

-momenti istituzionali e culturali,

-iniziative della Settimana Svedese dedicate a cinema, poesia, teatro, letteratura e urbanistica.

La presenza della Lucia svedese diventò parte integrante del calendario luciano, un elemento atteso da adulti e bambini.

Perché non esiste più la Lucia di Svezia a Siracusa?

La risposta è semplice: la tradizione si è interrotta poco prima della soppressione dell’Azienda Autonoma del Turismo di Siracusa.

L’AAT, istituita nel 1927 e per decenni fulcro delle attività turistiche della città, venne definitivamente eliminata dalla riforma del turismo del 2005, che trasferì competenze e funzioni ai distretti turistici regionali.

Con la sua scomparsa, cessò anche il sostegno economico e organizzativo necessario per mantenere viva la partecipazione della delegazione svedese.

Una tradizione finita, ma i rapporti con la Svezia continuano

Nonostante la fine della Lucia di Svezia in processione, il legame fra Siracusa e la Svezia non si è mai interrotto.

Fino allo scorso anno, l’Ambasciata di Svezia ha portato in Italia uno degli eventi più amati dal pubblico scandinavo: il Concerto di Santa Lucia, con canti tradizionali e momenti corali che celebrano la luce nella notte nordica.

Il 12 dicembre 2023, ad esempio, gli studenti del Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma e del Liceo Tommaso Gargallo di Siracusa hanno regalato alla città un concerto straordinario nella Chiesa di Santa Lucia alla Badia.

Una tradizione che continua a vivere nei ricordi

Per chi l’ha vissuta, la Lucia di Svezia resta un simbolo potente: un ponte tra due culture, un gesto di fratellanza internazionale e un pezzo importante dell’identità luciana siracusana.

Forse non sfila più, ma la sua storia continua a illuminare un legame unico nel suo genere, nato nel nome della Santa della Luce.