Chi era Gelone? Il tiranno che dà il nome alla via dello shopping a Siracusa

Corso Gelone è una delle vie dello shopping più importanti di Siracusa, nonché arteria centrale nei collegamenti tra il centro e la periferia. Ma chi è il Gelone a cui è dedicata questa via?

Gelone di Gela e Siracusa fu un personaggio storico del V secolo a.C., appartenente alla famiglia dei Dinomenidi. Originario di Gela, divenne tiranno della sua città e poi, dal 485 a.C. fino alla sua morte nel 478 a.C., tiranno di Siracusa.

Durante il suo governo, Gelone si distinse per l’espansione del dominio siracusano, per la forza militare e per aver promosso la prosperità della città: consolidò potere, gestì alleanze, intervenne nelle guerre contro i Cartaginesi, e fu protagonista della celebre Battaglia di Imera (480 a.C.) che accrebbe l’influenza di Siracusa nel Mediterraneo.

Fu anche promotore di opere pubbliche e di riorganizzazione urbana. Tra i monumenti più noti legati al suo nome c’è il Tempio di Atena (l’Athenaion) costruito dopo la vittoria su Cartagine, dedicato alla dea Atena, che testimonia ancora oggi la sua eredità storica nella Siracusa antica.

Perché Corso Gelone prende il suo nome?

Il nome serve a ricordare il periodo aureo della storia siracusana, quando sotto Gelone Siracusa divenne una delle più potenti città greche.

È un omaggio alla sua figura storica, vista come simbolo di forza, strategia militare e crescita urbana.

Corso Gelone, come quartiere e via, è diventato cuore commerciale e punto di raccordo tra diverse aree della città moderna, rendendo ancora più significativo omaggiare una figura che unificò e valorizzò Siracusa nel passato.

In definitiva, passeggiare lungo Corso Gelone non è solo shopping e vetrine: è camminare su una via che porta il nome di un uomo che ha fatto la storia di Siracusa, ricordandoci di quanto siano importanti memoria e identità nel tessuto urbano.