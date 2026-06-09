Chiara Figus è la migliore vocalist donna d’Italia: la siracusana trionfa ai Dance Music Awards 2025

Un traguardo nazionale per la scena musicale siracusana. Chiara Figus, vocalist originaria di Siracusa, si è aggiudicata il primo posto nella categoria “Miglior Vocalist Woman” ai Dance Music Awards 2025, il principale premio italiano dedicato alla musica elettronica e alla cultura dei club.

La classifica ufficiale pubblicata sul sito di dancemusicawards.it certifica il primato della giovane siracusana, che ha preceduto Roxy al secondo posto e Lady Ross Vodkalist al terzo, imponendosi su una concorrenza di livello nazionale.

Nata nel 1987, Chiara Figus è una delle voci più riconoscibili della scena dance siciliana, con oltre vent’anni di carriera alle spalle. Nel corso della sua attività ha condiviso il palco con artisti di fama internazionale come Bob Sinclar, Alok, Jimmy Sax e Will Sparks, oltre a nomi di primo piano del panorama italiano come Cristian Marchi, Federico Scavo, Nicola Fasano, Rudeejay e Andrea Damante. La sua presenza scenica non si è limitata alla Sicilia: ha portato la sua energia in città come Torino, Roma, Napoli e Cagliari, con esperienze anche all’estero. Tra i palchi più importanti calcati figurano festival come il Vulkano Summit Festival, il Reverse Music Festival e il May Day.

I Dance Music Awards rappresentano il riconoscimento più prestigioso nel settore della musica dance italiana. Giunti alla loro decima edizione nel 2025, coprono oltre 25 categorie e premiano dj, producer, vocalist, locali e festival che contribuiscono allo sviluppo della scena dance nazionale. La selezione dei vincitori avviene attraverso un sistema misto che combina il voto popolare online con quello di una giuria tecnica.