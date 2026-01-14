Chiara Lo Zito e il ritorno a Palazzolo Acreide: un crowdfunding per rilanciare il territorio con un bar di comunità

Ha occhi marroni, capelli scuri, un sorriso spigliato e una grande voglia di costruire il futuro. Il suo futuro e quello della sua comunità. Lei è Chiara Lo Zito, ha 29 anni e dopo anni di studio e lavoro vissuti all’estero ha scelto di tornare a casa, a Palazzolo Acreide, nel cuore dei monti Iblei, per scommettere sul proprio territorio.

Una decisione che oggi si traduce in un progetto concreto: riportare vita in un centro che si sta spopolando, riaprendo un bar nel centro storico del paese, un luogo che rischiava di abbassare definitivamente la saracinesca.

Tornare per costruire

“Tornare per costruire”: è questo l’obiettivo che guida Chiara. Non solo riaprire un’attività commerciale, ma trasformarla in un presidio di comunità, uno spazio di incontro, scambio e relazioni, capace di restituire socialità e senso di appartenenza a Palazzolo Acreide.

Per avviare il progetto servono 25 mila euro, una cifra necessaria per i lavori e la ripartenza dell’attività. Per questo Chiara ha lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, che ha già riscosso grande interesse e partecipazione. La raccolta fondi è ancora aperta e chiunque può contribuire.

Un bar come spazio di accoglienza

L’idea va oltre il concetto tradizionale di bar. “Voglio creare questo luogo con voi – racconta Chiara – uno spazio che non chiede nulla, ma ti accoglie. Un luogo dove la lentezza è un valore, non un difetto. Dove si mangia bene, si parla molto e si costruisce qualcosa insieme, per la comunità, per noi”.

Un progetto che parla di ritorno alle radici, di nuove economie locali e di futuro… possibile.