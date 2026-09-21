Chiavi Michelin, cinque conferme e una novità fra Siracusa e Noto

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Siracusa e Noto ritrovano anche nel 2026 un posto nella selezione Michelin dedicata all’ospitalità.

Sono cinque le Chiavi confermate dalla Guida alle strutture alberghiere del siracusano, a cui si aggiunge una sesta assegnazione. Un dato che riguarda gli hotel ma che racconta anche il territorio.

A Siracusa confermate Donna Coraly Country Boutique Hotel e Lùme, entrambe con una Chiave Michelin. Il resort di lusso nella campagna siracusana aveva ottenuto il riconoscimento già nel 2024, mentre il piccolo hotel di Ortigia è entrato nella guida nel 2025.

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A Noto, invece, la selezione comprende Masseria della Volpe, Country House Villadorata e Seven Rooms Villadorata, che confermano il riconoscimento ricevuto nel 2025. A queste si aggiunge Dimora delle Balze, la novità del 2026.

La Chiave è il riconoscimento che la Guida Michelin assegna agli hotel considerati più interessanti.Introdotta nel 2024 come equivalente della Stella assegnata per la ristorazione, non è legata esclusivamente al lusso o alla categoria dell’albergo ma all’esperienza nel suo complesso.

Il riconoscimento, infatti, non richiede che tutti gli hotel rispondano allo stesso modello. La selezione comprende grandi alberghi, strutture indipendenti, dimore storiche, boutique hotel e realtà immerse nella natura. Ciò che viene valutato è la capacità di offrire un’esperienza coerente e riconoscibile, nella quale anche il rapporto con il luogo assume un peso specifico.