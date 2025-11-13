Chiesa di San Giovanni alle Catacombe di Siracusa: la “cripta” è una delle più suggestive di tutta la Sicilia

Nel cuore più profondo di Siracusa, tra pietra e silenzio, si nasconde un luogo che racconta le origini stesse della fede in Sicilia: la Cripta di San Marciano, recentemente restituita alla città dopo un accurato restauro.

È uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio siracusano, capace di unire arte, spiritualità e storia in un solo sguardo.

Questa antica chiesa sotterranea si articola in tre ambienti di diversa misura, nati come luoghi di sepoltura dei primi cristiani e poi divenuti spazi di culto e preghiera. La conformazione architettonica colpisce per la sua armonia e per la presenza di elementi decorativi unici, dove convivono epoche e stili diversi.

Scendendo la scalinata medievale che collega la cripta alla basilica soprastante, ci si ritrova in un ambiente dominato da arcate in pietra, impreziosite da capitelli tardo-bizantini scolpiti con le figure dei quattro evangelisti: il leone, l’aquila, l’angelo e il bue.

Sul fondo, un piccolo altare invita a volgere lo sguardo verso l’alto, dove sopravvivono gli affreschi sacri: Santa Lucia, San Marciano, San Giovanni Battista, la Vergine col Bambino, apostoli, eremiti e santi a cavallo. Figure immobili, dagli occhi sgranati, che sembrano sospese in un tempo sacro.

È in questo luogo che la tradizione vuole sia cominciata l’evangelizzazione della Sicilia, proprio dal sepolcro di San Marciano, primo vescovo di Siracusa, e dall’altare dedicato a San Paolo.

Un luogo venerato per secoli dai devoti, che qui cercavano grazia e consolazione, e che continua a parlare di fede e mistero.

Perfino Caravaggio, durante la sua permanenza a Siracusa, rimase colpito dall’atmosfera di questo spazio sacro: nel suo celebre Seppellimento di Santa Lucia immortalò la stessa luce e lo stesso senso di sospensione che si respirano nella cripta, dietro quell’alto muro che sembra separare la terra dal cielo.

Oggi la Cripta di San Marciano è di nuovo visitabile, un luogo dove arte, memoria e spiritualità si fondono, invitando chi vi entra a un silenzioso viaggio interiore tra le radici più autentiche del cristianesimo siciliano.