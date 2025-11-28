Svolta nel processo che vede imputato l’ex sacerdote Salvatore Cunsolo, accusato di violenza sessuale nei confronti di un giovane di Francofonte. Il pubblico ministero Stefano Priolo, nell’ultima udienza, ha chiesto l’assoluzione per l’uomo, ritenendo che non sia stata raggiunta la certezza necessaria sulle condotte contestate per poterne affermare la responsabilità penale. La sentenza è attesa la prossima settimana, con udienza fissata per il 2 dicembre, quando il giudice si pronuncerà sulla vicenda.

Il procedimento nasce dalla denuncia di un ragazzo di Francofonte, che ha raccontato alla Squadra Mobile di Siracusa di aver subito abusi da parte dell’allora sacerdote quando era minorenne. Le presunte condotte si sarebbero protratte per diversi anni, a partire dall’infanzia della vittima.

Oltre all’indagine penale, la Curia aveva avviato un procedimento canonico, disponendo la sospensione di Cunsolo dall’esercizio pubblico del ministero in attesa dell’esito dei processi.

Nel corso della fase preliminare, l’imputato aveva scelto il rito abbreviato condizionato all’audizione di alcuni testimoni. Le udienze si sono svolte nel 2024, con l’escussione di figure indicate dalle parti e la successiva discussione in aula.