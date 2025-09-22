Chiude i battenti la Festa dell’Unità a Rosolini

Una tre giorni ricca di appuntamenti, quella appena trascorsa nel fine settimana, per la festa provinciale dell’Unità svoltasi a Rosolini. Un appuntamento allestito dal locale circolo del PD cui è andato il ringraziamento dell’intero partito provinciale per l’impegno e lo sforzo organizzativo profuso. Nutrita la sequenza di dibattiti su vari temi, sui quali il partito impronterà la propria agenda politica nelle prossime settimane, a segnare la ripresa dell’iniziativa dopo la pausa estiva. Numerosi gli ospiti di calibro nazionale che hanno arricchito il confronto.

Tra i tanti temi trattati vanno ricordati, in ordine cronologico nel calendario della tre giorni i seguenti: nella giornata di venerdì focus sulla questione del Ponte sullo Stretto, dibattito sulla libertà d’informazione, dibattito sulla riforma della giustizia (separazione delle carriere), confronto su politica estera e Gaza con collegamento con la Sumud flottilla in viaggio verso Gaza per far pervenire gli aiuti previsti dalla missione umanitaria. Tra gli ospiti da segnalare Sandro Ruotolo, eurodeputato del PD e componente della segreteria nazionale; Antonio Nicita vicepresidente del gruppo PD al Senato; Andrea Giorgis, senatore PD e componente della Commissione Affari Costituzionali; Annalisa Corrado e Arturo Scotto, rispettivamente europarlamentare e deputato alla Camera, che sono imbarcati sulla Sumud flottilla in rotta verso Gaza.

Nella giornata di sabato intervista al segretario regionale del PD Anthony Barbagallo; dibattito su Sanità tra riforme e territori con, tra gli altri, la senatrice PD Beatrice Lorenzin già ministra per la Salute; il Presidente della Campania Vincenzo De Luca a presentare il suo libro “La sfida”, occasione per una riflessione sulla situazione politica attuale in vista delle elezioni che si svolgeranno a breve in 6 regioni italiane.

Nella giornata di domenica il senatore Antonio Nicita PD e l’onorevole Filippo Scerra M5S hanno illustrato la situazione e l’iter relativo ai rimborsi per il sisma 90. A seguire due interessanti confronti su “Diritto a restare” affrontando i temi dello spopolamento della Regione analizzandone cause ed effetti, e “Le sfide dei Comuni nella gestione dei servizi pubblici” facendo il punto sulla difficile situazione dei Comuni siciliani e sulle possibilità da parte di essi di incidere o meno sulla vita quotidiana dei propri cittadini. La chiusura della festa nella serata di domenica ha visto la presenza dell’onorevole Andrea Orlando, già Ministro dell’Ambiente, della Giustizia e del Lavoro, insieme al segretario provinciale Piergiorgio Gerratana e al senatore del locale collegio Antonio Nicita a fare gli onori di casa.