Chiusa la Guardia medica di Floridia. Spada (Fsi-Usae): “grave e intollerabile”. Il sindaco Carianni: “chiesti chiarimenti ad Asp”

Chiusa senza alcun preavviso e in pieno maltempo la Guardia Medica a Floridia: la denuncia è del segretario territoriale della Fsi-Usae, Renzo Spada, che è anche consigliere comunale. Un fatto definito “gravissimo e intollerabile”, esponendo i cittadini della cittadina siracusana a rischi concreti per la salute e l’incolumità.

“La chiusura della Guardia Medica in un contesto di emergenza sanitaria è un atto irresponsabile che non può essere minimizzato – ha dichiarato Spada – si tratta di una grave carenza dei servizi sanitari. L’assenza di un presidio sanitario essenziale, soprattutto in situazioni di emergenza e con il maltempo che ha colpito la zona, ha lasciato la popolazione senza un servizio vitale. Questo è un fatto che non possiamo tollerare e che deve essere chiarito immediatamente”.

Spada ha formalmente richiesto l’intervento dei Carabinieri per fare chiarezza sulle cause della chiusura e per verificare eventuali violazioni di legge. È stato richiesto inoltre un ripristino immediato e stabile del servizio, oltre a garanzie che episodi simili non si ripetano mai più.

Il sindaco Marco Carianni ha confermato di aver sentito per le vie brevi il commissario dell’Asp, Chiara Serpieri, e ha dichiarato che si sta formalizzando una richiesta ufficiale di chiarimenti. Spada ha già trasmesso la vicenda alla Procura, alla Prefettura e all’ASP, per un approfondimento completo.