Domani chiuso un tratto della Siracusa-Catania: ecco i percorsi alternativi

Nell’ambito degli interventi di realizzazione della nuova linea elettrica a 380 kV SE Pantano – SE Priolo, da oggi al 3 ottobre, saranno eseguite le attività di tesatura dei conduttori aerei lungo la Strada Statale 114 Siracusa–Catania. Per garantire la sicurezza durante le operazioni nonché ridurre al minimo necessario le tempistiche di esecuzione delle attività, è prevista la chiusura temporanea di entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra gli svincoli Priolo Gargallo–Cava Sorciaro e Priolo Sud–Floridia, nella fascia oraria dalle 9 alle 16.

Durante la chiusura sarà indicato un percorso alternativo e saranno adottate tutte le misure necessarie per limitare al minimo i disagi alla circolazione. L’intervento fa parte del più ampio piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete elettrica siciliana, volto a rendere l’infrastruttura più efficiente e resiliente.

Di seguito gli itinerari alternativi consigliati dalla Polizia Stradale e che saranno segnalati con apposita segnaletica indicante i percorsi da seguire.

DIREZIONE CATANIA:

1° PERCORSO

Svincolare a Siracusa Nord e procedere verso Targia, Alla rotatoria Decathlon svoltare a sx ed immettersi sulla SP EX SS114 direzione Priolo/Augusta, Alla rotatoria ingresso Priolo G. procedere verso Augusta/Zona Industriale

Alla biforcazione procedere direzione Melilli/Catania (SS114), Svoltare a dx verso Melilli/Catania, Procedere direzione Catania.

2° PERCORSO

Svincolare a Priolo sud/Floridia, Procedere direzione Priolo sud, All’incrocio svoltare a sx direzione Priolo G. immettendosi sulla SP EX ss114, Alla rotatoria ingresso Priolo G. procedere verso Augusta/Zona Industriale, Alla biforcazione procedere direzione Melilli/Catania (SS114), Svoltare a dx verso Melilli/Catania, Procedere direzione Catania.

DIREZIONE SIRACUSA

1° PERCORSO

Svincolare Melilli/Priolo Nord/Zona Industriale, Procedere verso Priolo G./Catania/Z.I., Svoltare a dx per Priolo G. / Autoporto, Procedere direzione Priolo G./Siracusa, Immettersi sulla SP EXSS14 in direzione Siracusa o per riprendere l’autostrada direzione sud (Modica) dalla bretella di collegamento Targia/Belvedere.

2° PERCORSO

Svincolare a Priolo Gargallo / Cava Sorciaro, Svoltare a sx direzione Priolo Gargallo, Procedere in direzione Priolo G., All’incrocio svoltare a dx verso Priolo (cimitero), Svoltare a sx direzione Siracusa/Catania (via Grimaldi), Svolare a dx Via Della Pentapoli, Procedere diritto per immettersi sulla SP EXSS114 in direzione Siracusa o per riprendere l’autostrada direzione sud (Modica) dalla bretella di collegamento Targia/Belvedere.