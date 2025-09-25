Chiusura temporanea per la ex SS114 per lavori di manutenzione

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa informa che, al fine di consentire interventi di scarifica, bitumatura e posa della segnaletica, sarà temporaneamente chiuso al traffico il tratto di circa 600 metri della ex SS114 compreso tra la rotatoria “Triglia d’Oro” e la rotatoria “Alta Sfera”.

La chiusura è programmata dalle 20 di oggi giovedì 25 settembre alle 6 di domani venerdì 26 settembre.

Durante l’intero arco dei lavori saranno presenti sul posto pattuglie della Polizia Provinciale, che garantiranno la sicurezza delle operazioni e la gestione delle deviazioni del traffico.

Il Libero Consorzio invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a programmare per tempo i propri spostamenti.