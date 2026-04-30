Chiusure notturne sulla Catania-Siracusa, ecco in che giorni

Per effettuare alcuni lavori di revamping agli impianti di areazione all’interno delle gallerie, la prossima settimana, lungo l’autostrada “Catania-Siracusa” verranno disposte delle chiusure al traffico esclusivamente in orari notturni.

In particolare, dal 4 all’8 maggio, nella fascia oraria dalle 22 e le 6 del giorno successivo, verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Catania, fra i km 25,142 e 0,100 (tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona Industriale Catania).

Mentre, dall’11 al 13 maggio, nella fascia oraria dalle 22 e le 6 del giorno successivo, verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Siracusa, dal km 0 al km 25,142 (tra lo svincolo di Zona Industriale Nord e lo svincolo di Augusta comprese le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Siracusa).

Il percorso alternativo sarà garantito in loco mediante opportuna segnaletica.