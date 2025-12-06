Christmas City, Melilli si prepara ad accogliere grandi e piccini con un villaggio natalizio

Dal 12 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, Melilli, la terrazza degli Iblei, diventerà il palcoscenico di una delle esperienze natalizie più suggestive della Sicilia con la Christmas City, un luogo incantato pensato per coinvolgere tutta la famiglia e per ampliare l’offerta culturale e turistica del territorio.

Il cuore pulsante sarà il Villaggio di Babbo Natale, che trasformerà Piazza San Sebastiano in un’ambientazione scenografica curata nei dettagli, dove i più piccoli potranno incontrare il vecchio signore della slitta nella sua Casa ufficiale, insieme al suo inseparabile cagnolino Whisky. Un luogo dove i sogni prendono forma, tra foto, racconti e piccoli istanti di magia.

La magia del Villaggio di Babbo Natale animerà Piazza San Sebastiano con una splendida pista di pattinaggio sul ghiaccio, dove grandi e piccoli potranno scivolare tra le luci e i colori del Natale, e il trenino di Babbo Natale, pronto a condurre i visitatori in un viaggio fiabesco attraverso la piazza illuminata. Per i più giovani, il Pony degli Elfi offrirà momenti teneri e indimenticabili a contatto con gli animali, mentre l’area giochi con gonfiabili natalizi colorati e sicuri e la Pista dell’Elfo in Sidecar garantiranno divertimento e sorrisi a volontà.

A completare l’atmosfera, il Mercatino di Natale accoglierà i visitatori con tradizionali casette in legno dedicate all’artigianato e all’enogastronomia, mentre un Info Point fornirà tutte le informazioni utili e permetterà di ritirare i pass, validi per accedere a tutte le attrazioni, oltre ai biglietti per le visite guidate alla Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco, con accesso prioritario al Presepe Vivente nei giorni 26-28 dicembre e 1-6 gennaio.

Per chi desidera assicurarsi l’ingresso in anticipo, i pass saranno disponibili dal 10 dicembre su Vivaticket. Il Comune di Melilli ha inoltre previsto che alcune attrazioni siano accessibili gratuitamente ai residenti, garantendo così la partecipazione della comunità locale.

Il Villaggio è progettato nel rispetto delle norme di sicurezza, con percorsi controllati e aree protette. L’ambientazione sarà arricchita da musiche natalizie che accompagneranno le famiglie durante la visita, rendendo l’esperienza immersiva e piacevole per tutti.

L’iniziativa prenderà il via il 12 dicembre 2025 e sarà fruibile nelle giornate del 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 dicembre, e il 1, 2, 3, 4 e 6 gennaio. L’apertura quotidiana avverrà dalle 17:00 alle 21:30, mentre la domenica la piazza sarà accessibile anche nelle ore mattutine, dalle 10:00 alle 15:00.

Melilli vi aspetta, pronta ad accogliervi in un Natale fatto di luce, emozioni, tradizione e cultura.