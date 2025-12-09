Christmas Town, a Catania c’è il più grande parco di Natale del Sud Italia

A Catania il Natale non è arrivato: esplode di magia, di sorrisi e di meraviglia. Con l’apertura del Christmas Town Catania, il più grande parco natalizio del Sud Italia, la città etnea si trasforma in un luogo dove bambini e adulti ritrovano il piacere delle feste, dell’incanto e dello stare insieme. Un mondo luccicante che, dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026, accoglierà siciliani e turisti con il calore tipico delle tradizioni natalizie dell’isola.

L’inaugurazione, avvenuta alle Ciminiere alla presenza delle istituzioni, ha dato ufficialmente il via a un mese di emozioni: la ruota panoramica ha iniziato a illuminare il cielo, mentre elfi, musicisti e personaggi fantastici hanno guidato la Parata d’apertura, trascinando il pubblico in un’atmosfera vivace e piena di entusiasmo.

La terza edizione del Christmas Town supera ogni aspettativa: il maestoso Albero dei Canti incanta i visitatori, la grande pista di pattinaggio accoglie intere famiglie al loro debutto sui pattini, e la nuova attrazione White Slide regala scivolate indimenticabili a grandi e piccoli. È un parco che non offre solo divertimento, ma anche un importante slancio a turismo ed economia, trasformando Catania in una vera Città del Natale.

Ogni giorno sarà possibile assistere a sorprendenti acrobazie – compreso il celebre elfo sparato dal cannone – imbucare la letterina per Babbo Natale, gustare specialità tipiche nelle due cene speciali del 26 e 27 dicembre al Ristorante di Babbo Natale, e lasciarsi incantare dai tre teatri attivi in contemporanea: Magic Show, Musical e Christmas Circus.

Non mancano la Grande Casa di Babbo Natale, accogliente e scenografica, la Casa del Grinch, irriverente e divertente, il Cinema natalizio, la Disco Christmas per chi ama ballare, e il ritorno del coinvolgente Christmas Big Balls.

Il villaggio è un susseguirsi di atmosfere luminose, profumi di festa, angoli pensati per immortalare ricordi felici e momenti da condividere con le persone più care. Christmas Town Catania è più di un parco: è un abbraccio collettivo al Natale, alla meraviglia e alla gioia che solo questa stagione sa regalare.