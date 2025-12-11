Christmas Town Catania, perché visitarla? Ecco cosa offre il più grande parco di Natale del Sud Italia

Christmas Town è tornata e promette un’edizione indimenticabile. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, il centro fieristico Le Ciminiere di Catania si trasforma in una vera e propria città del Natale, un mondo incantato dove luci, musica, spettacoli e attrazioni coinvolgono grandi e piccini. Un’esperienza immersiva che, anno dopo anno, conquista famiglie provenienti da tutta la Sicilia.
Perché visitare Christmas Town?
Christmas Town è molto più di un semplice villaggio natalizio: è il più grande parco tematico del Natale del Sud Italia, ricco di attività, scenografie e spettacoli che garantiscono un’intera giornata di divertimento.
Ecco cosa rende questo evento imperdibile:
La magia degli incontri con Babbo Natale
A Christmas Town i bambini possono:
-incontrare gli elfi alla corte di Babbo Natale,
-entrare nello studio segreto di Santa Claus,
-visitare la stalla delle renne parlanti, cantando insieme a loro.
Un viaggio emozionante dentro il mondo della fantasia, perfetto per vivere l’attesa del Natale.
Attrazioni straordinarie per tutta la famiglia
Le Ciminiere ospitano decine di attività pensate per far divertire grandi e piccoli. Tra le attrazioni più amate:
-pista di pattinaggio su ghiaccio (ancora più grande rispetto agli anni precedenti),
-tre teatri attivi in contemporanea con Magic Show, Musical e Christmas Circus,
-la Casa di Babbo Natale,
-la Casa del Grinch,
-il Cinema di Natale,
-Christmas Big Balls,
-Disco Christmas,
-Giostre di Natale e Aree Gioco,
-Albero dei Canti di Natale,
-la Ruota Panoramica,
-spettacolari parate itineranti.
Molte delle attrazioni sono al coperto, quindi il divertimento è garantito anche in caso di pioggia. Solo alcune attività potrebbero essere sospese per ragioni di sicurezza.
Un’esperienza completa e senza limiti di tempo
Il biglietto d’ingresso include tutte le attrazioni (tranne la ruota panoramica) ed è valido per l’intera giornata, senza limiti di permanenza.
Si può entrare a qualunque ora a partire da quella indicata sul ticket e restare fino alla chiusura.
Per chi vuole vivere la magia delle luci natalizie in un’atmosfera ancora più suggestiva, è disponibile anche il biglietto serale con ingresso dalle 19:00.
Un viaggio nel cuore delle feste
Christmas Town è un luogo in cui stupore, divertimento e spirito natalizio si fondono in un’unica grande esperienza. Tra colori, musica e attrazioni per tutte le età, le Ciminiere diventano una città incantata dove la magia prende vita.
