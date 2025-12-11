Christmas Town Catania, perché visitarla? Ecco cosa offre il più grande parco di Natale del Sud Italia

Christmas Town è tornata e promette un’edizione indimenticabile. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, il centro fieristico Le Ciminiere di Catania si trasforma in una vera e propria città del Natale, un mondo incantato dove luci, musica, spettacoli e attrazioni coinvolgono grandi e piccini. Un’esperienza immersiva che, anno dopo anno, conquista famiglie provenienti da tutta la Sicilia.

Perché visitare Christmas Town?

Christmas Town è molto più di un semplice villaggio natalizio: è il più grande parco tematico del Natale del Sud Italia, ricco di attività, scenografie e spettacoli che garantiscono un’intera giornata di divertimento.

Ecco cosa rende questo evento imperdibile:

La magia degli incontri con Babbo Natale

A Christmas Town i bambini possono:

-incontrare gli elfi alla corte di Babbo Natale,

-entrare nello studio segreto di Santa Claus,

-visitare la stalla delle renne parlanti, cantando insieme a loro.

Un viaggio emozionante dentro il mondo della fantasia, perfetto per vivere l’attesa del Natale.

Attrazioni straordinarie per tutta la famiglia

Le Ciminiere ospitano decine di attività pensate per far divertire grandi e piccoli. Tra le attrazioni più amate:

-pista di pattinaggio su ghiaccio (ancora più grande rispetto agli anni precedenti),

-tre teatri attivi in contemporanea con Magic Show, Musical e Christmas Circus,

-la Casa di Babbo Natale,

-la Casa del Grinch,

-il Cinema di Natale,

-Christmas Big Balls,

-Disco Christmas,

-Giostre di Natale e Aree Gioco,

-Albero dei Canti di Natale,

-la Ruota Panoramica,

-spettacolari parate itineranti.

Molte delle attrazioni sono al coperto, quindi il divertimento è garantito anche in caso di pioggia. Solo alcune attività potrebbero essere sospese per ragioni di sicurezza.

Un’esperienza completa e senza limiti di tempo

Il biglietto d’ingresso include tutte le attrazioni (tranne la ruota panoramica) ed è valido per l’intera giornata, senza limiti di permanenza.

Si può entrare a qualunque ora a partire da quella indicata sul ticket e restare fino alla chiusura.

Per chi vuole vivere la magia delle luci natalizie in un’atmosfera ancora più suggestiva, è disponibile anche il biglietto serale con ingresso dalle 19:00.

Un viaggio nel cuore delle feste

Christmas Town è un luogo in cui stupore, divertimento e spirito natalizio si fondono in un’unica grande esperienza. Tra colori, musica e attrazioni per tutte le età, le Ciminiere diventano una città incantata dove la magia prende vita.