Ciak a Melilli: Toti e Totino girano in paese alcune scene della loro serie tv

Cultura · serie tv

Ciak, si gira: Melilli diventa un set. In questi giorni il duo comico Toti e Totino ha scelto Melilli, la “Terrazza degli Iblei”, come scenario per alcune scene della propria serie tv.

La troupe è stata accolta anche nella sede della Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli, che ha supportato la produzione durante le riprese.

Per la Fondazione è stata una bella esperienza e un altro segnale del crescente interesse per Melilli, per il suo patrimonio e per le sue bellezze, che si fanno conoscere anche attraverso il cinema e la televisione.