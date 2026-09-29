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Ciak a Melilli: Toti e Totino girano in paese alcune scene della loro serie tv

di Oriana Gionfriddo ·
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Ciak a Melilli: Toti e Totino

Ciak, si gira: Melilli diventa un set. In questi giorni il duo comico Toti e Totino ha scelto Melilli, la “Terrazza degli Iblei”, come scenario per alcune scene della propria serie tv.

La troupe è stata accolta anche nella sede della Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli, che ha supportato la produzione durante le riprese.

Per la Fondazione è stata una bella esperienza e un altro segnale del crescente interesse per Melilli, per il suo patrimonio e per le sue bellezze, che si fanno conoscere anche attraverso il cinema e la televisione.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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