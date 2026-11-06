Incendio riserva Ciane-Saline, i documenti: “Ad agosto nessuna manutenzione e vigilanza”

Cronaca · Incendio

L’incendio del 30 agosto che ha devastato la Riserva naturale orientata Ciane-Saline torna al centro dell’attenzione. A riaccendere il dibattito sono i documenti ottenuti dall’associazione Ortigia Resistente attraverso due richieste di accesso agli atti, che evidenzierebbero presunte carenze nelle attività di prevenzione e vigilanza nelle settimane precedenti al rogo.

Dalle carte emergerebbe, in particolare, l’interruzione degli interventi di diserbo nel mese di agosto da parte di Siracusa Risorse, società incaricata della manutenzione. Una nota interna del 24 agosto 2026, firmata dal direttore della Riserva e indirizzata al capo del X Settore del Libero Consorzio, riporta infatti che “il personale di Siracusa Risorse nel mese di agosto non ha effettuato il servizio di diserbo presso la R.N.O. Ciane Saline di Siracusa”.

Secondo quanto ricostruito attraverso i registri degli interventi, una squadra sarebbe tornata nella Riserva soltanto il 29 agosto, il giorno prima dell’incendio. Il 30 agosto, invece, le attività registrate riguardavano la rimozione delle canne bruciate.

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Viene richiamata anche l’ordinanza sindacale del 2 aprile 2026, che prevedeva la bonifica delle aree incolte e il mantenimento di fasce tagliafuoco di almeno dieci metri, con obblighi da rispettare dal 15 maggio al 31 ottobre. Vengono inoltre evidenziate le indicazioni della Prefettura sulla necessità di garantire vigilanza e sorveglianza nelle aree naturalistiche.

Un altro elemento contestato riguarda il servizio di vigilanza antincendio. Nel mese di agosto, secondo la documentazione, erano previste due unità per turno dalle 8 alle 19, dal lunedì al sabato. Per la domenica era invece prevista una sola unità in disponibilità. Il 30 agosto, questa sarebbe stata richiamata alle 16.20, quando l’incendio era già in corso e sul posto erano presenti Polizia e Vigili del Fuoco. Nella stessa giornata era stata diramata un’allerta rossa per il rischio incendi.

Sul fronte economico, i documenti evidenzierebbero inoltre risorse specificamente destinate alla manutenzione, gestione e valorizzazione della Riserva pari a 1.000 euro per il 2025 e 1.350 euro per il 2026, a fronte di un’offerta di oltre 154 mila euro per i servizi generali del X Settore affidati a Siracusa Risorse.

Nel documento viene contestata anche l’interpretazione dei vincoli relativi alla zona A della Riserva. Secondo Giuseppe Ansaldi, del Comitato Parchi, e Carmelo Iapichini, della Lipu, la classificazione come riserva naturale orientata non escluderebbe gli interventi di gestione della vegetazione, necessari proprio per tutelare gli habitat e le finalità istitutive dell’area protetta.

“Non si può affermare con certezza matematica che la mancanza di diserbo sia stata la causa diretta e unica dell’incendio”, precisano i firmatari, che ritengono tuttavia documentata l’esistenza di condizioni di prevenzione e presidio particolarmente deboli.

Le associazioni chiamano in causa il Libero Consorzio comunale di Siracusa, in qualità di ente gestore, e Siracusa Risorse per le attività operative. Ora, sostengono, spetterà alle autorità competenti verificare eventuali responsabilità amministrative e legali nella gestione della Riserva prima dell’incendio.