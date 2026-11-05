Ciane-Saline, Ortigia Resistente: “Ad agosto niente diserbo e nessuna vigilanza domenica”

Cronaca · Incendio

L’associazione ha ottenuto documenti attraverso due richieste di accesso agli atti. Nel mirino la gestione del Libero Consorzio e il servizio affidato a Siracusa Risorse. Chiesti chiarimenti sulle attività di prevenzione prima del rogo del 30 agosto.

Nuovi interrogativi sulla gestione della Riserva Naturale Orientata Fiume Ciane e Saline dopo l’incendio del 30 agosto scorso, che ha danneggiato uno dei principali patrimoni naturalistici del territorio siracusano. A sollevarli è l’associazione Ortigia Resistente, che, attraverso due richieste di accesso agli atti, ha acquisito documentazione sulle attività di manutenzione e vigilanza svolte nell’area protetta nei mesi precedenti al rogo.

Dalle carte emergerebbero diverse criticità, soprattutto per quanto riguarda il mese di agosto, quando il rischio incendi era particolarmente elevato. Uno degli aspetti contestati riguarda il servizio di diserbo affidato a Siracusa Risorse, società in house del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

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Secondo i registri degli interventi, le attività di scerbamento sarebbero state effettuate con regolarità da marzo a luglio, per poi interrompersi ad agosto. A confermarlo sarebbe una nota interna del 24 agosto, firmata dal direttore della Riserva e indirizzata al capo del X Settore del Libero Consorzio, nella quale viene specificato che “il personale di Siracusa Risorse nel mese di AGOSTO non ha effettuato il servizio di diserbo presso la R.N.O Ciane Saline di Siracusa”.

Un intervento di scerbamento risulterebbe registrato soltanto il 29 agosto, appena un giorno prima dell’incendio. Il 30 agosto, invece, il registro riporta un’attività di emergenza per la rimozione delle canne bruciate, dalle 18 alle 23.

L’associazione richiama anche le prescrizioni contenute nell’ordinanza sindacale numero 14 del 2 aprile 2026, che imponeva la bonifica delle aree incolte e il mantenimento di fasce tagliafuoco di almeno dieci metri nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre. Viene inoltre citata una nota della Prefettura del 22 aprile, con indicazioni rivolte agli enti gestori per rafforzare vigilanza e sorveglianza nelle aree di particolare pregio naturalistico.

Tra gli elementi evidenziati da Ortigia Resistente c’è anche l’assenza, secondo quanto comunicato dall’ente in risposta a una richiesta specifica, di un piano antincendio dedicato alla riserva: “Nulla risulta agli atti”.

Un altro punto riguarda il servizio di vigilanza. Nonostante la presenza dichiarata di tre addetti alla sorveglianza, coordinati dal direttore, e di quattro collaboratori tecnici ambientali, la domenica non sarebbe stato previsto un presidio ordinario. Nel mese di agosto il servizio era organizzato con due unità per turno, dalle 8 alle 19, dal lunedì al sabato, mentre per la domenica era prevista una sola unità in disponibilità.

Il 30 agosto, secondo la documentazione esaminata dall’associazione, quest’ultima sarebbe stata richiamata alle 16.20, quando l’incendio era già in corso e sul posto erano presenti le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.

Le contestazioni riguardano anche le risorse economiche destinate alla riserva. Dagli atti risulterebbero stanziamenti specifici per manutenzione, gestione e valorizzazione pari a mille euro nel 2025 e 1.350 euro nel 2026. Una cifra che l’associazione giudica inadeguata, soprattutto se confrontata con i 154.225 euro, oltre Iva, relativi all’offerta ritenuta congrua per i servizi generali affidati a Siracusa Risorse nell’ambito del X Settore.

Infine, Ortigia Resistente solleva una questione relativa alla gestione della zona A della riserva. Secondo l’associazione, sarebbe improprio considerarla un’area di riserva integrale nella quale non è consentito alcun intervento. La distinzione, richiamata attraverso la legge regionale 98/1981, sarebbe fondamentale per comprendere i compiti dell’ente gestore, che dovrebbe programmare anche interventi di gestione della vegetazione per garantire la conservazione degli habitat, del papiro e della zona umida delle saline.

L’associazione precisa che non è possibile stabilire un rapporto diretto e univoco tra la mancata manutenzione e l’incendio del 30 agosto. Tuttavia, la documentazione acquisita, a suo giudizio, evidenzierebbe lacune nella prevenzione e nell’organizzazione della vigilanza proprio nelle settimane più delicate della stagione estiva.

La vicenda chiama in causa il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, quale ente gestore della riserva, e Siracusa Risorse per gli interventi operativi. Resta ora da chiarire se le criticità segnalate possano configurare responsabilità amministrative o ulteriori profili da sottoporre alla valutazione delle autorità competenti.