Ciclismo, Coppa di Pasqua: Danilo Violante trionfa al Memorial “Prof. Rigoletto”

Grande spettacolo alla Coppa di Pasqua, andata in scena il 4 aprile a Ragusa con il 1° Trofeo Memorial “Prof. Rigoletto”, gara valida per il campionato Coppa Ionica. Quasi 140 i partecipanti, suddivisi in due batterie per fasce d’età, in una competizione combattuta e ad altissima velocità.

A imporsi nella fascia Giovani è stato il siracusano Danilo Violante, classe 1993, portacolori dell’ASD F.lli Mazzarella Bike di Solarino. Una vittoria netta e spettacolare, maturata al termine di una gara intensa e resa ancora più difficile dalle condizioni meteo.

La corsa è partita su ritmi elevatissimi, con punte vicine ai 50 km/h e numerosi tentativi di fuga prontamente riassorbiti dal gruppo. La svolta nella seconda parte di gara, quando si è formata una fuga a cinque con lo stesso Violante insieme ad altri atleti di livello come Ficili, La Terra Pirrè, Terranova e Guerrera.

Il gruppo di testa ha guadagnato terreno fino a rendere decisiva l’azione, nonostante un improvviso peggioramento del tempo che ha reso il circuito scivoloso e insidioso. Proprio in queste condizioni Violante ha fatto la differenza, dimostrando grande abilità tecnica e sangue freddo.

Nel finale, dopo aver mantenuto compatta la fuga, il ciclista siracusano ha piazzato uno sprint irresistibile negli ultimi 250 metri, tagliando il traguardo a braccia alzate davanti al pubblico.

Soddisfazione in casa ASD F.lli Mazzarella Bike, guidata da Concetto Mazzarella, ex atleta e oggi direttore sportivo, che ha sottolineato il valore del successo: un risultato frutto di mesi di lavoro e sacrifici.

La squadra si è distinta anche con altri piazzamenti:Concetto Mazzarella ha chiuso 6° assoluto (3° di categoria), mentre Simone Violante, fratello del vincitore e già protagonista a inizio stagione, ha ottenuto il 7° posto assoluto (4° di categoria). Buon risultato anche per Alberto Correnti di Floridia, terzo nella propria categoria.