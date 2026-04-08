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Ciclismo, Coppa di Pasqua: Danilo Violante trionfa al Memorial “Prof. Rigoletto”

Il ciclista siracusano ha piazzato uno sprint irresistibile negli ultimi 250 metri

Il ciclista siracusano ha piazzato uno sprint irresistibile negli ultimi 250 metri

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Grande spettacolo alla Coppa di Pasqua, andata in scena il 4 aprile a Ragusa con il 1° Trofeo Memorial “Prof. Rigoletto”, gara valida per il campionato Coppa Ionica. Quasi 140 i partecipanti, suddivisi in due batterie per fasce d’età, in una competizione combattuta e ad altissima velocità.

A imporsi nella fascia Giovani è stato il siracusano Danilo Violante, classe 1993, portacolori dell’ASD F.lli Mazzarella Bike di Solarino. Una vittoria netta e spettacolare, maturata al termine di una gara intensa e resa ancora più difficile dalle condizioni meteo.

La corsa è partita su ritmi elevatissimi, con punte vicine ai 50 km/h e numerosi tentativi di fuga prontamente riassorbiti dal gruppo. La svolta nella seconda parte di gara, quando si è formata una fuga a cinque con lo stesso Violante insieme ad altri atleti di livello come Ficili, La Terra Pirrè, Terranova e Guerrera.

Il gruppo di testa ha guadagnato terreno fino a rendere decisiva l’azione, nonostante un improvviso peggioramento del tempo che ha reso il circuito scivoloso e insidioso. Proprio in queste condizioni Violante ha fatto la differenza, dimostrando grande abilità tecnica e sangue freddo.

Nel finale, dopo aver mantenuto compatta la fuga, il ciclista siracusano ha piazzato uno sprint irresistibile negli ultimi 250 metri, tagliando il traguardo a braccia alzate davanti al pubblico.

Soddisfazione in casa ASD F.lli Mazzarella Bike, guidata da Concetto Mazzarella, ex atleta e oggi direttore sportivo, che ha sottolineato il valore del successo: un risultato frutto di mesi di lavoro e sacrifici.

La squadra si è distinta anche con altri piazzamenti:Concetto Mazzarella ha chiuso 6° assoluto (3° di categoria), mentre Simone Violante, fratello del vincitore e già protagonista a inizio stagione, ha ottenuto il 7° posto assoluto (4° di categoria). Buon risultato anche per Alberto Correnti di Floridia, terzo nella propria categoria.


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