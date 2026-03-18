Ciclismo femminile, siglato protocollo tra Libero consorzio Siracusa e Rete rosa Sicilia

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa e la Rete Rosa Sicilia hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato alla promozione e allo sviluppo del ciclismo femminile nel territorio provinciale.

L’accordo segna un passaggio significativo, ponendo le basi per una collaborazione strutturata tra enti locali, associazioni e istituzioni, con l’obiettivo di favorire inclusione, benessere, sicurezza stradale e valorizzazione del patrimonio territoriale, anche in chiave di cicloturismo.

“Con questa intesa avviamo un percorso concreto che mette al centro le persone e il territorio – dichiara il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa –. Crediamo fortemente che investire nello sport, soprattutto tra le giovani generazioni, significhi creare opportunità, rafforzare il senso di comunità e promuovere stili di vita sani”

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Coordinatrice della Rete Rosa Sicilia, Concita Pintaldi: “Stiamo scrivendo una pagina che in Sicilia non era mai stata scritta: il ciclismo femminile diventa finalmente un progetto istituzionale. E siamo solo al primo capitolo”

La Rete Rosa Sicilia, nata lo scorso febbraio, ha già coinvolto diverse realtà associative e ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale, confermando la crescente attenzione verso lo sviluppo dello sport al femminile.