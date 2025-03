Ciclismo, il Team Bike Sicilia pronto per la 50^ Coppa Martiri di Montemaggio

Tra le più antiche gare riservate ai dilettanti (1946) che annovera nell’Albo d’Oro dei vincitori ciclisti del calibro di Franco Ballerini e Fabian Cancellara. Il Team Bike Sicilia si prepara alla trasferta di Domenica 30 marzo per la 50^ Coppa Martiri di Montemaggio che si svolgerà a San Gimignano (Si). Il Ds Paolo Tiralongo per l’occasione ha convocato l’Elite Emanuele Ansaloni e gli U23 Gianluigi Scibilia, Alessandro Curzi, Samuel Bertolli, Andrea Risplendente, Elia Basile e Iann Kutzeled.

La partenza da Piazza Duomo di San Gimignano darà il via al percorso di 135 chilometri abbastanza veloce per metà gara, che diventa più impegnativo dal chilometro 75. Da lì la strada comincia a salire per quasi 10 chilometri ad una pendenza media del 3%, fino al Gran Premio della Montagna di Monte Cornocchio – Sassi Bianchi, dove la pendenza toccherà l’11%. Poi una discesa molto veloce e tecnica di 15 chilometri per arrivare agli ultimi 10 chilometri veramente impegnativi, dove i pretendenti alla vittoria finale potranno attaccare per fare selezione. Un primo tratto di poco più di 1 km, con pendenze dall’8% fino al 12%, per poi scendere, giusto il tempo di rifiatare, ed affrontare il tratto finale che porta all’arrivo in salita dove la pendenza massima arriverà al 15%.

Le aspettative del Team Bike Sicilia per questa 50^ Coppa Martiri di Montemaggio sono circoscritte alle prestazione di Samuel Bertolli, Leader designato dal DS Paolo Tiralongo: “Veniamo da una settimana difficile in cui il nostro Team è stato decimato dall’influenza – dichiara Tiralongo. “Ansaloni, (ancora in dubbio la sua presenza), Basile e Curzi non si sono potuti allenare adeguatamente ed ancora non hanno recuperato, per questo confidiamo su Samuele Bertolli, l’unico che per questa trasferta potrà dare di più”.

La 50^ Coppa Martiri di Montemaggio non è soltanto una gara ciclistica, ma il simbolo di uno spaccato della storia d’Italia in cui si ricorda l’eccidio di Montemaggio, avvenuto il 28 marzo 1944, quando 19 partigiani della Brigata Garibaldi “Spartaco Lavagnini” furono catturati e fucilati dai fascisti della RSI. Questo evento tragico è diventato un simbolo della Resistenza in Toscana, ricordando il sacrificio di chi lottò per la libertà. Pedalare su queste strade significa rendere omaggio a quelle vite spezzate.

Un’altra storia invece quella che concerne l’Albo d’Oro, che tra i vincitori annovera ciclisti che hanno scritto pagine indelebili del ciclismo internazionale. Nel 1985 ( percorso di 175 km) fu Franco Ballerini ad aggiudicarsi la corsa, ai tempi con la maglia del G.S. Magniflex, mentre Fabian Cancellara scrisse il proprio nome nel 1999 in occasione della XXVII edizione. Vittoria sfiorata per 15″ per il “Pirata” Marco Pantani, che nel 1992 arrivò dietro Michele Paletti.