Ciclismo, Nicolò Micale convocato ai Campionati Italiani Giovanili su Pista

Sport · Academy Cycling

Ancora un importante traguardo per il ciclismo siracusano. Nicolò Micale, atleta dell’ASD Siracusa Academy Cycling, è stato convocato nella rappresentativa siciliana che prenderà parte ai Campionati Italiani Giovanili su Pista, in programma a Firenze dal 4 al 7 agosto.

La convocazione, comunicata dalla Struttura Tecnica Regionale su indicazione del tecnico regionale della pista Angelo Pistritto, rappresenta un importante riconoscimento per il giovane ciclista siracusano e premia il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

Per la Siracusa Academy Cycling si tratta di un risultato che conferma il lavoro svolto sul territorio nella formazione dei giovani talenti e nella promozione dei valori dello sport.

Grande la soddisfazione della presidente Concita Pintaldi, che ha voluto sottolineare il significato di questo traguardo: «Siamo felicissimi di annunciare la convocazione di Nicolò ai Campionati Italiani Giovanili su Pista. È un risultato che premia il talento, la costanza e i sacrifici di un ragazzo che ha creduto nel proprio percorso. Vedere un nostro atleta vestire la maglia della rappresentativa siciliana è la più grande soddisfazione per chi, come noi, lavora ogni giorno per far crescere i giovani nello sport e nei valori che esso trasmette».

La presidente ha poi rivolto un ringraziamento al giovane atleta e allo staff tecnico: «Questo traguardo è frutto di impegno, sacrificio e passione autentica. Ringrazio Nicolò per l’esempio che rappresenta e tutto lo staff tecnico che lo accompagna quotidianamente in questo percorso. A lui va il nostro più sincero in bocca al lupo per questa splendida avventura tricolore, nella quale rappresenterà con orgoglio la Sicilia».

Per Nicolò Micale l’appuntamento è adesso fissato a Firenze, dove dal 4 al 7 agosto proverà a mettersi in luce tra i migliori giovani pistard d’Italia indossando la maglia della rappresentativa siciliana.