Ciclismo, parte la nuova stagione Csain: ad Avola trionfo per il siracusano Simone Violante

È scattata ufficialmente ad Avola, domenica 18 gennaio 2026, la nuova stagione della Coppa Ionica Stradacon il 2° Trofeo Memorial Corrado Papa, gara di apertura del campionato. Un appuntamento molto atteso che ha fatto registrare la partecipazione di quasi 150 atleti, suddivisi in due batterie per fasce d’età, a testimonianza dell’elevato interesse per il ciclismo amatoriale isolano.

Nella fascia Giovani si è messo in grande evidenza il siracusano Simone Violante, classe 2002, portacolori dell’ASD F.lli Mazzarella Bike di Solarino. Un successo dal forte valore simbolico, maturato dopo mesi di duro lavoro e sacrifici, come sottolineato dal presidente e allenatore del team, Concetto Mazzarella, ex atleta dilettante degli anni ’80 e ’90, ancora oggi punto di riferimento del sodalizio.

La gara si è sviluppata su ritmi elevatissimi sin dalle prime battute, con la presenza di nomi di spicco del ciclismo dilettantistico siciliano. Nella seconda metà di corsa, dopo numerosi attacchi, ha preso forma una fuga a tre composta da Marino, Farnisi e La Terra Pirrè, atleti di comprovata esperienza e già protagonisti in passate competizioni. Quando la fuga sembrava destinata a giocarsi la vittoria, nelle ultime sei tornate del circuito Violante ha sferrato un’azione di forza che gli ha permesso di raggiungere i battistrada. Trovata immediatamente l’intesa, il quartetto ha proseguito compatto fino al traguardo.

Negli ultimi 250 metri il giovane siracusano ha dato sfoggio delle sue doti di velocista puro, lanciando uno sprint poderoso che gli ha consentito di tagliare per primo il traguardo tra due ali di pubblico, con le braccia al cielo. “L’unico rammarico – ha commentato il direttore sportivo Mazzarella – è non averlo scoperto prima: oggi sarebbe probabilmente già nel ciclismo di categoria superiore”.

Grande la commozione all’arrivo, con Violante accolto dall’abbraccio della fidanzata e della famiglia. Il corridore ha già dato appuntamento alle prossime gare, promettendo nuove emozioni.

Ottimi risultati anche per gli altri atleti dell’ASD F.lli Mazzarella Bike, tutti presenti in premiazione: Concetto Mazzarella ha chiuso al 6° posto assoluto e 3° di categoria, Danilo Violante – fratello del vincitore – all’8° posto assoluto e 2° di categoria, Luigi Steno, atleta ultrasettantenne, 2° di categoria alle spalle dell’intramontabile Nicolò Razza, mentre Alberto Correnti di Floridia ha conquistato un prestigioso 8° posto di categoria.

La manifestazione si è svolta in un clima di grande sportività, grazie all’organizzazione impeccabile curata da CSAIN Ciclismo Sicilia e da Massimo Rubino. Il prossimo appuntamento con la Coppa Ionica è già fissato per domenica 25 gennaio a Solarino.