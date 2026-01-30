Ciclismo, presentata la MG K Vis Costruzione Ambiente Visit Melilli

Melilli ha ospitato oggi, nella saletta Carta, la presentazione ufficiale della MG K Vis Costruzione Ambiente – Visit Melilli, squadra nata dalla collaborazione tra Team Bike Sicilia e MG K Vis, che nel 2026 compie un passaggio decisivo entrando nella categoria Continental Team, pronta a competere in un contesto vicino al professionismo. All’evento erano presenti 14 dei 16 atleti: Giuseppe Carmeni (siciliano), Mattew Jonathan Kingston (inglese), George Wood (inglese) William Rees Harding (inglese), Tommaso Alunni, Luca Attolini, Marcozzi Mattia, Ivan Taccone, Edoardo Puzzo, Luca Laudi, Matteo Spreafico, Vittorio Friggi, Francesco Parravano, Andrea Cantoni, Pavel Torkachenko e Maksim Mishankov (russi).

Il progetto guarda con decisione oltre i confini nazionali: tra i partner figurano anche due aziende cinesi a conferma di una visione che punta a rafforzare relazioni e opportunità internazionali. Il sindaco Giuseppe Carta sottolinea il valore dell’iniziativa per la comunità: “Ospitare a Melilli una presentazione di questo livello significa unire sport, identità e ambizione. È un’occasione concreta per far conoscere il nostro territorio in modo positivo e credibile, parlando a un pubblico sempre più ampio, anche internazionale. Ai ragazzi voglio dire che dietro ogni risultato ci sono disciplina, sacrificio e lavoro di squadra. Questi atleti sono un esempio: credere in un progetto e costruirlo giorno dopo giorno è la strada giusta, nello sport come nella vita».

Il team manager Angelo Baldini, fondatore del progetto e collaboratore della Gazzetta dello Sport, evidenzia cosa comporta l’ingresso tra i Continental: “Entrare a far parte di un Continental Team cambia tutto: aumentano gli standard, cresce la responsabilità e si alza l’asticella della programmazione. È un passo importante che premia il lavoro fatto negli anni, ma soprattutto apre una nuova fase di sviluppo”.

Sulla stagione 2026 e sugli obiettivi, Baldini chiarisce: “Vogliamo risultati, certo, ma senza perdere la nostra identità: far crescere gli atleti e costruire un gruppo solido. Il valore del progetto sta nel percorso, nella qualità del lavoro quotidiano e nel sostegno degli sponsor che credono davvero in questa squadra”.

E conclude guardando ai primi appuntamenti: “Abbiamo in agenda competizioni come il Giro di Sardegna e Coppa Bartali queste saranno un banco di prova: ci presentiamo con ambizione e rispetto, pronti a misurarci”.

Durante la presentazione vengono presentati gli atleti dai direttori sportivi Paolo Tiralongo e Daniele Della Tommasina.