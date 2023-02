Ciclismo, presentato a Melilli il Velo Racing Team Palazzago

Si alza il sipario sulla nuova stagione del Velo Racing Team Palazzago. All’hotel Città della Notte di Melilli è stata presentata la nuova formazione Under 23/elite che esordirà sulle strade di Toscana sabato 25 febbraio con la Firenze-Empoli.

Nel corso della serata, diretta da Gaetano Pecoraro, sono state presentate le nuove divise targate St.Rich con in evidenza i colori giallorossi, simbolo di Bergamo e simbolo anche della Sicilia, in questa sorta di gemellaggio nato con questo nuovo progetto. Nel mezzo c’è tutta l’Italia, con atleti provenienti da diverse regioni della nostra nazione: dal Trentino, al Veneto, all’Emilia Romagna alla Toscana, Campania, Puglia e Calabria, con una presenza straniera direttamente dall’Ucraina. Nell’hotel di Melilli è stata presentata la nuova partnership con il Comune siciliano, main sponsor della società che vede Ezio Tironi come storico team manager dalla fine degli anni 90, insieme all’ Industria Chimica Panzeri di Orio al Serio in provincia di Bergamo, alla milanese Equistasi e come sponsor tecnico St. Rich.

Proprio il sindaco Giuseppe Carta ha spiegato il progetto. “Passione e progettualità nel nome della nostra città – ha spiegato il primo cittadino -. Da noi il ciclismo è una tradizione: con Paolo ci siamo dati l’obiettivo di far riparte il ciclismo anche da noi, dare una possibilità anche alla nostra Regione e alla nostra città di fare conoscere le nostre bellezze attraverso lo sport. Lo scopo è quello di promuovere il ciclismo in Sicilia”. Ospiti d’eccezione alla presentazione che si è tenuta all’hotel città della Notte, Fabio Aru, Paolo Alberati, Concetto Intagliata (sponsor tecnico della squadra con il suo Deka Sport) e Concetto Ragusa (pres.Bici Club MelilliVillasmundo). Fabio Aru a Melilli andò proprio vicino ad un titolo tricolore con la maglia del Team Palazzago nel 2011, in giorni tristi per la nostra società per la scomparsa dell’allora presidentessa Anita Tironi.

“Con Paolo abbiamo fatto lo stesso percorso in Palazzago in anni diversi, mi faceva piacere essere qua per applaudire il suo progetto – sono le parole dell’ex campione Fabio Aru-. Un grande in bocca al

lupo all’amico Paolo e a tutti i ragazzi: entrambi abbiamo fatto sacrifici partendo da Bergamo e auguro ai ragazzi di realizzare i loro sogni”.

Visibilmente emozionato Paolo Tiralongo, che ha lavorato in questi lunghi mesi senza corse per dare una nuova anima alla società bergamasca, nel nome della tradizione, ma con uno sguardo al futuro. “Grazie all’amministrazione comunale e a tutti gli sponsor che fanno la loro preziosissima parte in questo progetto – sono le parole dell’ex pro cresciuto proprio a Palazzago dopo essere partito dalla sua Avola –. Insegno a loro in primis a diventare uomini, cosa significa giorno dopo giorno crescere come persone e centrare i loro obiettivi con la forza del sacrifico, insegnando loro il valore della vita. Dal lato tecnico puntiamo a dargli tutto il possibile per diventare veri

atleti, poi sta a loro: non è facile, ci sono tante difficoltà da superare, ma se hanno la determinazione e voglia di primeggiare ce la possono fare. Il Team Palazzago ci ha permesso di realizzare i nostri sogni, a me e a Fabio, ci ha lanciato nel ciclismo che conta e lo auguro anche ai miei ragazzi”.

Carichi e pronti a nuove sfide i ragazzi in maglia giallorossa. In primis i due Elite, Gerardo Sessa e Imad Sekkak (assente alla presentazione in quanto impegnato con la nazionale marocchina nel giro di Ruanda), insieme ai riconfermati Vittorio Carrer, Matteo Ligato e Manuel Tebaldi, unico bergamasco del gruppo. I volti nuovi della formazione giallorossonera sono quelli di Marco Canale e Vincenzo Russo del 2° anno e i ragazzi al 1° anno Lorenzo Cazzaniga, Francesco Miccoli, Jacopo Militello, Alessandro Pellegrini, Filippo Fiorentini e l’ucraino Dmytro Titko.

Nello staff societario registriamo invece una new entry: si tratta di Stefano Boni, direttore sportivo che sarà un aiuto fondamentale per Paolo Tiralongo, insieme al riconfermato meccanico Dmytro Pohorelov e all’addetto stampa Simone Masper. Nei 20 giorni precedenti i ragazzi, agli ordini dei ds Tiralongo e Boni, hanno svolto il loro ritiro in vista del via stagionale in primis a Sorrento, ospiti dello sponsor Hotel Residence Le Terrazze e nell’ultima settimana ospiti del comune di Melilli, sponsor principale del team. In Sicilia i corridori hanno macinato km con temperature tra i 18 e i 20 gradi, percorrendo le strade del Pantalica e dei Monti Iblei.