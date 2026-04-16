È stata fissata per il prossimo 21 maggio 2026, davanti al Gup del Tribunale di Siracusa, l’udienza preliminare nei confronti di una donna di 45 anni, accusata di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso per la morte del ciclista augustano Giuseppe Riera.

I fatti risalgono alla mattina del 14 novembre 2024. Intorno alle 8.15, Riera stava percorrendo in bicicletta la strada provinciale Augusta–Villasmundo, in direzione Augusta, quando – all’altezza di contrada Vignali – è stato violentemente urtato da un’auto che procedeva nello stesso senso di marcia.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vettura durante una manovra di sorpasso avrebbe colpito con lo specchietto retrovisore il manubrio della bici, facendo rovinare a terra il ciclista. L’impatto è stato devastante: le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, Riera è rimasto in terapia intensiva in prognosi riservata. Dopo oltre due mesi di coma, era stato trasferito in aeroambulanza a Bologna, nella struttura specializzata “Villa Bellombra”, dove è deceduto dopo un lungo calvario clinico.

Subito dopo l’impatto, l’auto non si è fermata. Nessuna chiamata ai soccorsi, nessun tentativo di prestare assistenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale di Augusta, che hanno avviato immediatamente i rilievi. Fondamentale si è rivelato il ritrovamento sull’asfalto di alcuni frammenti del veicolo, tra cui lo specchietto retrovisore destro. Da quei pezzi, grazie ai codici identificativi e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a risalire all’auto e al proprietario, rintracciato nel pomeriggio dello stesso giorno.

Alla guida dell’auto, al momento dell’incidente, c’era l’indagata, mentre il marito risultava presente come passeggero. Il pubblico ministero Federica Zambon ha contestato alla donna il reato di omicidio stradale aggravato. Secondo l’impianto accusatorio, la conducente avrebbe effettuato un sorpasso vietato, in prossimità di un’intersezione e in presenza di linea continua, senza mantenere la distanza di sicurezza e procedendo a una velocità superiore al limite consentito (almeno 75 km/h su un tratto con limite di 60).

Alla donna viene anche contestata l’omissione di soccorso, per non essersi fermata a prestare assistenza al ciclista. Giuseppe Riera era un uomo conosciuto e stimato ad Augusta: capoturno in pensione della raffineria Esso, appassionato di sport, amante della natura e degli animali. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo nella famiglia e in quanti lo conoscevano.

A raccontare il peso di questa vicenda è la moglie, Francesca Salamone, che chiede giustizia per il marito e sottolinea come, in tutto questo tempo, non sarebbe mai arrivato alcun segnale di vicinanza o di pentimento da parte dell’indagata. Un dolore che si somma all’attesa per un processo che dovrà chiarire responsabilità e dinamica definitiva dei fatti.