Ultime news

1 minuto di lettura
Segnalazione danni

Ciclone Harry a Priolo, entro il 5 febbraio le domande per i danni subiti

Al documento va allegata la perizia con la stima dei danni subiti redatta da tecnico abilitato

Il ciclone Harry su Priolo

Al documento va allegata la perizia con la stima dei danni subiti redatta da tecnico abilitato

1 minuto di lettura

A seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato anche il territorio di Priolo Gargallo, l’Amministrazione comunale dà diffusione dei modelli da utilizzare per la segnalazione dei danni.

I modelli da compilare sono i seguenti. Per i privati cittadini il modello B1, mentre per le attività economiche e produttive il modello C1

Entrambi i modelli possono essere scaricati sul sito internet del Comune o al link seguente: https://comune.priologargallo.sr.it/novita/avviso-alla-popolazione-ricognizione-danni-ciclone-harry/

Al documento va allegata la perizia con la stima dei danni subiti redatta da tecnico abilitato; documentazione fotografica; fatture di eventuali spese già sostenute per interventi urgenti di messa in sicurezza; documento di riconoscimento ed ⁠eventuali ulteriori documenti richiesti nei modelli.

La documentazione dovrà essere inoltrata entro mercoledì 5 febbraio alle 17 con le seguenti modalità: a mezzo pec all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.st.it; attraversio una ⁠raccomandata AR che dovrà pervenire comunque all’ufficio protocollo entro la scadenza o ⁠consegnando personalmente all’ufficio protocollo del comune.

La documentazione verrà prontamente trasmessa al dipartimento regionale di Protezione Civile, unitamente alle tabelle di sintesi delle segnalazioni acquisite, al termine della relativa istruttoria.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi