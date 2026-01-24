Ciclone Harry a Priolo, entro il 5 febbraio le domande per i danni subiti

A seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato anche il territorio di Priolo Gargallo, l’Amministrazione comunale dà diffusione dei modelli da utilizzare per la segnalazione dei danni.
I modelli da compilare sono i seguenti. Per i privati cittadini il modello B1, mentre per le attività economiche e produttive il modello C1
Entrambi i modelli possono essere scaricati sul sito internet del Comune o al link seguente: https://comune.priologargallo.sr.it/novita/avviso-alla-popolazione-ricognizione-danni-ciclone-harry/
Al documento va allegata la perizia con la stima dei danni subiti redatta da tecnico abilitato; documentazione fotografica; fatture di eventuali spese già sostenute per interventi urgenti di messa in sicurezza; documento di riconoscimento ed eventuali ulteriori documenti richiesti nei modelli.
La documentazione dovrà essere inoltrata entro mercoledì 5 febbraio alle 17 con le seguenti modalità: a mezzo pec all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.st.it; attraversio una raccomandata AR che dovrà pervenire comunque all’ufficio protocollo entro la scadenza o consegnando personalmente all’ufficio protocollo del comune.
La documentazione verrà prontamente trasmessa al dipartimento regionale di Protezione Civile, unitamente alle tabelle di sintesi delle segnalazioni acquisite, al termine della relativa istruttoria.
