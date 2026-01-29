Ciclone Harry a Siracusa, Calarossa scompare dopo la mareggiata: la spiaggia tornerà?

Il ciclone Harry, che si è abbattuto nei giorni scorsi sulla costa siracusana, ha profondamente modificato il volto di Ortigia, spazzando via quasi completamente la spiaggetta di Calarossa, uno degli accessi a mare più iconici dell’isola.

Un piccolo angolo di paradiso, amatissimo da residenti e turisti, spesso protagonista di fotografie artistiche diventate simbolo dell’isolotto, oggi appare irriconoscibile dopo la violenta mareggiata. La domanda che molti si pongono è una sola: che ne sarà di Calarossa?

A fare chiarezza è il delegato del sindaco per il quartiere Ortigia, Raffaele Grienti, che ha condiviso un confronto fotografico tra il 2014 e il 2026, mostrando come la storia recente del sito offra motivi di cauto ottimismo.

“Molte persone mi chiedono cosa ne sarà adesso della spiaggetta di Calarossa – spiega Grienti – e con cauto ottimismo rispondo che ogni anno la spiaggia, a causa delle forti mareggiate invernali, subisce degli svuotamenti che poi vengono naturalmente colmati. È un fenomeno già visto”

Secondo il delegato, esiste infatti un precedente poco ricordato ma significativo: gennaio 2014, pochi mesi dopo l’installazione della scala di accesso. Anche allora una mareggiata portò via quasi tutta la spiaggia.

“Nei mesi successivi – ricorda – le mareggiate riportarono la sabbia. In quell’occasione, però, la conformazione della spiaggia cambiò, rendendo necessario un intervento di prolungamento della parte finale della scala”.

Questa volta, il ciclone Harry ha colpito proprio quel tratto finale della scala, già inserito in un programma di manutenzione previsto prima della prossima stagione estiva.

“L’intervento verrà naturalmente effettuato – assicura Grienti –. Adesso non ci resta che aspettare mareggiate che non facciano danni ma che, come già accaduto in passato, “ci riportino Calarossa”. Siamo fiduciosi”

Non solo Calarossa

Non solo Calarossa: anche la scala di via dei Tolomei ha subito danni, con il distacco di una parte della struttura. Anche in questo caso è previsto il recupero, la manutenzione e la successiva ricollocazione per garantire la piena fruibilità del sito in vista dell’estate.