Ciclone Harry a Siracusa. Il vicesindaco Bandiera: “fase finale delicata, massima attenzione su corsi d’acqua e alberi”

Siracusa resta in stato di massima attenzione nelle ultime ore dell’emergenza legata al ciclone Harry. A fare il punto della situazione dal Centro Operativo Comunale è stato il vicesindaco Edy Bandiera, intervenuto per aggiornare i cittadini sull’evoluzione del maltempo nel capoluogo.

“Siamo nella fase finale del ciclone – ha spiegato Bandiera – ma si tratta di ore particolarmente delicate. Le precipitazioni sono ancora intense e i terreni risultano ormai saturi dopo giorni di pioggia. Questo aumenta il rischio soprattutto sui corsi d’acqua e nelle aree a valle, dove l’acqua che scende dalla zona montana può creare criticità”.

L’attenzione è concentrata in particolare sui torrenti e sui fiumi, con monitoraggi continui sul livello dell’Anapo e degli altri corsi d’acqua che insistono sul territorio comunale. Alcune strade provinciali sono state chiuse proprio a causa di fuoriuscite d’acqua dagli alvei, mentre in città si registrano problemi puntuali legati alla caduta di alberi, soprattutto quelli di grosso fusto, resi instabili dal terreno intriso d’acqua e dalle raffiche di vento.

Il vicesindaco ha ribadito l’invito a limitare al massimo gli spostamenti, almeno per le prossime ore, per consentire agli operatori di intervenire in sicurezza e con rapidità. “Evitare di parcheggiare o sostare vicino ad alberi, ponteggi e strutture potenzialmente instabili è fondamentale – ha aggiunto – così come restare a casa quando possibile”.

Sul fronte dei servizi essenziali, Bandiera ha confermato che alcune zone della città, in particolare l’area Zecchino, hanno registrato interruzioni della fornitura elettrica. “Ho contattato direttamente i responsabili Enel – ha spiegato – che stanno operando su più emergenze contemporaneamente. Non appena avremo indicazioni sui tempi di ripristino, le comunicheremo tempestivamente”.

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, sospesa nella giornata odierna per evitare che il vento disperdesse i materiali in strada e in mare, al momento il servizio risulta programmato per riprendere, salvo ulteriori peggioramenti delle condizioni meteo. Eventuali variazioni verranno comunicate attraverso i canali ufficiali del Comune.

Il Comune di Siracusa resta in costante raccordo con la Prefettura, la Protezione Civile regionale e le forze dell’ordine. “Ogni decisione viene assunta valutando l’evoluzione ora per ora – ha concluso Bandiera – con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e accompagnare la città verso il ritorno graduale alla normalità”.