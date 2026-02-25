Ciclone Harry a Siracusa. La commissione Ambiente chiede ripascimento degli arenili e vigilanza sui litorali

Il presidente della commissione consiliare Ambiente, Andrea Buccheri, esprime soddisfazione per la partecipazione e per l’esito della riunione tenuta ieri sugli effetti del ciclone Harry. Emerge un quadro complesso prodotto dall’eccezionale mareggiata ma anche l’impegno, da parte dell’Amministrazione, ad affrontare le emergenze in vista della stagione estiva ormai alle porte.

Nel dettaglio, l’assessore all’Ambiente, Luciano Aloschi, è già al lavoro con la Capitaneria di porto in un’attività di coordinamento per gli interventi lungo il litorale; l’assessore Protezione civile, Sergio Imbrò, venerdì prossimo riunirà il Genio civile, la Protezione civile regionale e quattro ordini professionali per affrontare il tema dell’arretramento delle coste e dei rimedi da mettere in atto; l’assessore alla Mobilità, Vincenzo Pantano, ha riferito di avere richiesto i ristori per il rifacimento delle strade dei litorali e ha preso, su espressa richiesta della commissione, l’impegno a fare redigere i relativi progetti.

La commissione ha dato mandato agli assessori di portare, sul tavolo di queste importanti riunioni, le questioni del ripascimento degli arenili, per salvaguardarli in futuro, e della vigilanza affinché tutti i litorali siano sgomberi in vista dell’estate.

L’obiettivo che la commissione si è prefissato è di mantenere un contatto costante con l’Amministrazione per un coordinamento tra tutti i settori coinvolti e tra questi e gli altri soggetti istituzionali, come il Demanio regionale e la Capitaneria di porto.

“La riunione è servita anche ad avere un quadro dei danni, purtroppo ingenti – evidenzia Buccheri -. Abbiamo parlato di rifacimento delle strade maggiormente danneggiate lungo il litorale: traversa Capo Ognina fino ad Asparano e quelle della località denominata Pane e Biscotti; sempre per queste zone, ci siano soffermati sulle opere di protezione della costa. Infine, è stato rappresentato il disastro sugli arenili: ceppaie di alberi, pontili galleggianti, parti di boe divelte dalla furia delle onde, alberi abbattuti dal vento e ciò che resta dei muri di recinzione delle ville prospicienti il mare travolti dalla mareggiata. Si presenta un quadro di interventi considerevoli per i quali Stato e Regione, tenendo fede a quanto annunciato, dovranno sostenere lo sforzo del Comune affinché il nostro ambiente costiero possa, già dai prossimi mesi, apparire decoroso ai residenti che vorranno fruirne e ai turisti che vorranno soggiornare”.