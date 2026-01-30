Ciclone Harry, Cannata (FdI): “Conta dei danni e poi altre risorse. Chi è contro il ponte è contro la Sicilia”

Sopralluogo questa mattina sul molo di Levante del porto di Portopalo del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e del deputato nazionale Luca Cannata. Ad accoglierli il sindaco Rachele Rocca e il suo vice Corrado Lentinello, i volontari di Protezione Civile, i tanti pescatori che operano nel settore e i tanti lavoratori delle ditte locali.

“Siamo vicini alla città, alla comunità, al sindaco e al vicesindaco perché siamo sempre in stretto contatto – ha detto invece il deputato nazionale Luca Cannata -. Ribadiamo che servono prontezza e velocità per affrontare le problematiche: no alle passerelle, sì alla sostanza. Il primo Consiglio ha già stanziato 100 milioni di euro per le somme di pronta urgenza; successivamente, una volta completata la conta dei danni, si interverrà sulle infrastrutture, sulla ricostruzione e sul futuro. Sono eventi con cui, purtroppo, dobbiamo iniziare a confrontarci sempre più spesso. Il governo c’è, il presidente Giorgia Meloni c’è, ed è presente per dare risposte concrete.

Sul Ponte sullo Stretto voglio essere chiaro: è un’opera nazionale, se non internazionale, che serve ad agevolare i trasporti, velocizzare i collegamenti e offrire opportunità alle nostre attività produttive e allo sviluppo. Anche entrando nel merito regionale, ammesso che fosse un’opera solo per i siciliani, perché dovremmo privarci di un’infrastruttura per far fronte all’emergenza? Non mi risulta che in Emilia-Romagna sia stato tolto qualcosa dopo l’alluvione. Faremo in modo che ci siano ulteriori fondi per l’emergenza e per la ricostruzione: il Ponte va fatto e non è in conflitto con la ricostruzione, anzi, le due cose devono procedere in parallelo. A chi dice “no al Ponte” rispondo che è contro la Sicilia. È vero che ci sono molte cose da fare, ma vanno affrontate insieme e in parallelo. Niente polemiche inutili: guardiamo avanti, puntando su sviluppo e futuro. Mi rivolgo soprattutto ai giovani: il “no” non basta, dobbiamo avere il coraggio di chiedere e costruire”.