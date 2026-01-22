Ciclone Harry, CNA Siracusa al fianco delle imprese colpite: “Serve stato di emergenza e sostegni concreti”

Il violento ciclone Harry che ha investito la provincia di Siracusa ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione che ha colpito duramente il tessuto imprenditoriale del territorio. CNA Siracusa esprime la propria profonda solidarietà a tutti gli imprenditori e le imprenditrici che hanno subito danni ingenti alle proprie attività.

“Siamo vicini a tutte le aziende che in queste ore drammatiche stanno facendo i conti con i danni provocati dall’ondata di maltempo“, dichiarano la presidente Rosanna Magnano e il segretario Gianpaolo Miceli. “Le imprese costiere, agricole, turistiche e tutti i settori produttivi investiti dal ciclone si trovano a fronteggiare una situazione di estrema gravità che richiede risposte immediate e concrete“.

CNA Siracusa si mette sin da subito a disposizione degli associati e di tutte le imprese del territorio per fornire supporto e assistenza. “Attiveremo tutti gli strumenti a nostra disposizione, a partire dai fondi della bilateralità, per alleggerire il carico dei danni e accompagnare le imprese nella difficile fase della ripresa“, sottolineano Magnano e Miceli.

L’associazione rilancia con forza la necessità della proclamazione immediata dello stato di emergenza e chiede alle istituzioni regionali e nazionali la destinazione di risorse adeguate e significative a sostegno del sistema produttivo locale.

“Non possiamo permetterci ritardi burocratici o interventi insufficienti“, proseguono i vertici di CNA Siracusa. “Serve un piano straordinario di interventi che preveda indennizzi rapidi, sospensioni fiscali e contributive, accesso agevolato al credito e tutte le misure necessarie per evitare che questa calamità si trasformi in un ulteriore colpo mortale per un’economia già provata“.

CNA Siracusa invita tutti gli imprenditori colpiti a contattare gli uffici dell’associazione per ricevere assistenza nella ricognizione dei danni e nell’accesso agli strumenti di sostegno che verranno attivati.