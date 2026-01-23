Ciclone Harry, colpita anche la ciclabile della Val d’Anapo

Il ciclone Herry ha lasciato un segno pesante sulla provincia di Siracusa. Tra le aree maggiormente colpite, la Pista Ciclabile nella Vallata dell’Anapo, uno dei luoghi più suggestivi e frequentati della zona, è diventata praticamente impraticabile.

A denunciare la gravità della situazione è stato il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo: “Purtroppo il ciclone Herry ha causato un gravissimo danno alla Pista Ciclabile nella Vallata dell’Anapo. Uno dei posti più belli della provincia di Siracusa è diventato impraticabile. Farò di tutto affinché i danni che abbiamo avuto non cadano nell’oblio. Non sarà facile, ma siamo abituati a lottare”.

Il primo cittadino ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel garantire un rapido intervento di ripristino, evidenziando come la salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico della zona sia una priorità per la comunità locale.

Le autorità locali stanno valutando interventi urgenti per la messa in sicurezza della pista e per consentire il più presto possibile il ritorno dei visitatori.