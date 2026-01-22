Ciclone Harry, continua conta dei danni. Cafeo (Lega): “Bene la giunta regionale straordinaria per lo stato di calamità naturale sulle infrastrutture, ma verificare anche i danni all’agricoltura”

“La devastazione lasciata dal ciclone Harry in Sicilia è sotto gli occhi di tutti, ma oltre ai danni immediatamente visibili, come quelli alle infrastrutture costiere, ci sono quelli altrettanto gravi ma ancora da verificare al settore agricolo dell’Isola, per i quali è necessario un intervento di urgente ristoro.” Lo dichiara Giovanni Cafeo, responsabile regionale dei dipartimenti per la Lega Sicilia.

“Sono già importanti le conseguenze dell’intenso fenomeno atmosferico alle colture agrumicole siciliane – continua Cafeo – mentre si attendono ancora riscontri dal settore degli ortaggi, anche se si teme una pesante ripercussione sulla produzione generale.” “Auspico un coinvolgimento degli ispettorati dell’agricoltura che comunque si sono già attivati – prosegue Cafeo – al fine di avere nel più breve tempo possibile il quadro completo della situazione e quindi poter intervenire in maniera diretta e immediata a salvaguardia dell’intero settore.”

“Il consiglio – conclude l’esponente della Lega Sicilia – è di procedere ad una perizia giurata dei danni per mettersi poi in contatto direttamente con gli ispettorati, in modo da provare ad accelerare i tempi.”