Ciclone Harry, dall’Università di Catania un contributo straordinario di 1.000 euro per gli studenti colpiti

L’Università di Catania ha deliberato l’erogazione di un contributo straordinario di 1.000 euro a favore degli studenti che hanno subito danni diretti a causa del ciclone Harry o della frana di Niscemi. Il sostegno economico è rivolto alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 2025/2026.

La misura è stata approvata nei giorni scorsi dagli Organi di Governo dell’Ateneo, in continuità con iniziative analoghe adottate in passato, come nel caso del terremoto di Fleri, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi è stato colpito da gravi eventi calamitosi.

Il contributo è destinato agli studenti che abbiano riportato danni alla propria abitazione di residenza oppure all’attività lavorativa di un componente del nucleo familiare, direttamente riconducibili agli eventi indicati. L’assegnazione avverrà fino a un massimo di 100 beneficiari, previa verifica dei requisiti e della documentazione presentata.

In caso di ex aequo, le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione. Raggiunto il numero massimo di istanze ammissibili, la procedura verrà chiusa, fermo restando l’esame delle domande pervenute entro il limite stabilito.

Gli studenti interessati dovranno compilare l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Università di Catania e presentarlo o inviarlo al Protocollo generale entro il 31 marzo 2026.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione attestante i danni subiti, tra cui l’ordinanza del Sindaco del Comune di residenza o relativa all’attività lavorativa interessata, la documentazione rilasciata dai Vigili del Fuoco e, esclusivamente in caso di danni alle attività lavorative, il certificato di stato di famiglia.