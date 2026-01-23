Ciclone Harry, danni a Marina di Priolo: “Servono misure preventive, ma troppi vincoli bloccano gli interventi”

“Insieme al Sindaco Pippo Gianni, agli assessori, ai dirigenti degli uffici tecnici, al Disaster Manager della Protezione Civile, al vice comandante della Polizia Municipale, all’amministratore e al coordinatore della PrioloinHouse, ho potuto constatare personalmente i segni lasciati dal ciclone Harry sul nostro territorio, in modo particolare nel litorale di Marina di Priolo”. È quanto si legge in una nota diffusa dal presidente del Consiglio comunale di Priolo Gargallo, Federica Limeri.

“Per i danni rilevati nell’intera costa della Sicilia Orientale – prosegue la nota – dobbiamo riconoscere che siamo stati fortunati. Il Sindaco Gianni nel gennaio del 2025 aveva richiesto alla Regione siciliana la realizzazione di una barriera frangiflutti a tutela della zona balneare e della costa che già in diverse occasioni è stata danneggiata e poi ripristinata spendendo somme non indifferenti. La richiesta del Sindaco malgrado sia stata reiterata non ha avuto alcun riscontro. Ho personalmente sollecitato misure preventive urgenti – dice ancora Federica Limeri – per mettere in sicurezza il nostro litorale, ma va ricordato che il litorale fa parte della Rete Natura 2000, soggetta a molteplici vincoli. Per conoscenza voglio sottolineare che gli stabilimenti balneari ricadono tra l’altro sul demanio marittimo, sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Tutto ciò rende impossibile intervenire tempestivamente anche in situazioni di emergenza. È stato però rassicurante constatare, anche grazie al confronto con la dirigente della Protezione Civile, che la conformazione della costa, protetta dalla penisola Magnisi e dalla zona di Siracusa, ha contribuito a ridurre l’impatto del ciclone e a contenere i danni. Il mio pensiero, oggi più che mai, va ai commercianti, ai proprietari di stabilimenti e ai gestori dei vari chioschi, e in generale a tutti coloro che hanno subito danni. Sto supportando queste realtà, come ho sempre fatto, prima di tutto con ascolto e vicinanza, e confido che, una volta effettuata una valutazione reale e completa dei danni, si possa mettere in campo un intervento concreto ed efficace. Nel frattempo – conclude il presidente del Consiglio del Comune di Priolo Gargallo – continuerò a sostenere l’ufficio responsabile, che lavora quotidianamente per garantire risposte al territorio. Non posso che ringraziare di cuore tutte le persone che, in quelle ore di paura e incertezza, hanno lavorato instancabilmente per proteggere la nostra comunità. Mentre noi eravamo con le nostre famiglie, loro erano in prima linea, rischiando per noi. Possiamo dire con orgoglio di avere una Protezione Civile tra le più preparate e invidiate della provincia: grazie alle forze dell’ordine, al corpo della nostra Polizia municipale, ai dirigenti e ai dipendenti degli uffici”.