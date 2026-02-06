Ultime news

L'intervista

Ciclone Harry e conseguenze sui porti: danni limitati a Siracusa, ma Augusta subisce gravi danni alla diga foranea

L’Autorità Portuale assicura che i lavori di ripristino sono necessari, ma non comprometteranno l’operatività delle strutture

Il presidente ADSP Francesco Di Sarcina

2 minuti di lettura

L’Autorità Portuale assicura che i lavori di ripristino sono necessari, ma non comprometteranno l’operatività delle strutture

2 minuti di lettura

Il ciclone Harry ha colpito duramente le coste siciliane, con danni diffusi nei porti di Augusta e Catania. Fortunatamente, Siracusa ha riportato solo danni minimi, limitati a qualche variazione nei fondali del porto, ma senza effetti gravi sull’operatività. Le autorità portuali hanno svolto un attento monitoraggio e hanno registrato danni nelle strutture di competenza.

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina ha ammesso che, a Siracusa, i danni non sono stati significativi, tuttavia, è stato rilevato un aumento di detriti e materiali trasportati dal maltempo. Il porto di Siracusa ha infatti retto bene l’impatto, nonostante il passaggio del ciclone.

Porto di Siracusa. Interdetta l’area del molo di Ortigia per indagini strutturali e rilievi subacquei

“ex Montedison”

Augusta ha visto danni più gravi, in particolare alla diga foranea, già in condizioni precarie, dove è stata aperta una breccia di circa 100 metri. Questo danneggiamento, che si stima richiederà circa 4-5 milioni di euro per il ripristino, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei pontili della raffineria. Il presidente ha sottolineato l’importanza di completare la ristrutturazione di quest’area, con finanziamenti già richiesti e in attesa di risposta.

L’Autorità Portuale assicura che i lavori di ripristino sono necessari, ma non comprometteranno l’operatività delle strutture. Anche se il porto commerciale non ha subito danni rilevanti, l’intervento sulle strutture danneggiate è diventato urgente per garantire la sicurezza.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi